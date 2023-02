Carla Bruni è attesa a Sanremo 2023, dove si esibità insieme a Capolaesce e Dimartino per la serata dei duetti. La modelle a cantante ha annunciato civettuola di aver addirittura digiunato per entrare nel suo abito Versace.

Carla Bruni: l’abito a Sanremo

Ferve sempre di più l’attesa per la serata dei duetti a Sanremo 2023 e Carla Bruni sarà l’attesissima ospite della serata dei duetti al fianco di Colapesce e DiMartino, con cui si esibirà sul palco dell’Ariston. La modella ha annunciato civettuola che indosserà un abito firmato Versace e ha postato un video in cui la si vede con i molti abiti Versace indossati nel corso della sua carriera:

“Ho digiunato due settimane per entrare nell’abito Versace che indosserò stasera a Sanremo”, ha scritto Carla Bruni, che di certo non teme l’appuntamento con la bilancia, e ancora: “Ascoltando la canzone di Rosalia mi rendo conto che saranno ben 30 anni che ho il piacere di indossare la famosa “Combi Versace”… Anche questa sera, dove sono invitata a cantare da Colapesce e Dimastrino al Festival di Sanremoro sarà una “combi Versace” a vestirmi dalla sua semplicità e dalla sua forza..

(anche se ho digiunato per 2 settimane solo per entrarci dentro).”

In tanti non vedono l’ora di vedere Carla Bruni sul palco dell’Ariston visto che per la modella e cantante si tratta di un grande ritorno, a 20 anni dalla sua ultima partecipazione al Festival.