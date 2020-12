Il 2020 sta per lasciare il posto al tanto desiderato 2021. Dopo un anno caratterizzato da grandi sacrifici e rinunce, in nome del bene comune, il bisogno di festeggiare l’anno che sta per arrivare sembra essere quasi fisiologico, che sembra essere ostacolato dalle regole del nuovo dpcm approvato per il periodo delle feste.

Ma alcune importanti limitazioni limitazioni, non possono scoraggiare a trovare il modo giusto di accogliere il nuovo anno festeggiando, ma in sicurezza. Cosa fare a casa quindi, per capodanno 2021?

Capodanno 2021: cosa fare a casa

La pandemia da Coronavirus ci ha spinto ad apportare alcune modifiche nella nostra quotidianità e inevitabilmente, ha coinvolto anche i festeggiamenti della nostra tradizione. Se infatti abbiamo dovuto ripensare ad un nuovo modo per festeggiare il Natale, siamo chiamati a fare lo stesso con il capodanno 2021.

Ma il cambiamento non può e non deve intaccare quel velo di speranza che ha sempre caratterizzato il periodo in cui, pieni di desideri, ci si appresta ad accogliere un nuovo anno. Ecco alcune idee su come festeggiare il capodanno 2021 a casa.

La festa a tema

Che sia in casa con pochi intimi oppure online con amici e parenti a distanza, una festa a tema è sempre un’ottima idea. Per esempio, potrete scegliere un anno particolarmente significativo come i ruggenti anni ’20 o i mitici anni ’80. Oppure potrete scegliere di interpretare i personaggi dei film o delle serie tv che preferite. Insomma, in questo caso le idee sono veramente tante, non resta che mettersi d’accordo!

L’albero dei buoni propositi

Che tu sia sola in casa, o con poche persone a te care, una bella idea potrebbe essere quella di addobbare l’albero di Natale appendendo i vostri buoni propositi o i vostri desideri, scritti con un pennarello indelebile su dei nastri da appendere o sulle palle di Natale. Un’idea insolita e molto intima, ma che potrebbe aiutare a vivere l’arrivo del 2021 con un pizzico di speranza in più.

Programmi TV o in streaming per aspettare la mezzanotte

Un grande classico è quello di accendere la tv, sintonizzarla sul proprio programma preferito e aspettare il countdown per la mezzanotte del nuovo anno. In alternativa si possono scegliere piattaforme di livestreaming come Twitch, che permette non solo di assistere ai programmi trasmessi, ma anche di interagire in tempo reale con i propri creator preferiti e anche con persone da tutto il mondo. Un modo bello e divertente per non sentirsi del tutto soli in una serata speciale come questa.

Una serata di coccole per due

Se siete una coppia potrete attendere il 2021 dedicandovi l’un l’altro con una serata speciale solo per voi due. Tra qualche coccola con la giusta atmosfera come in una spa fai da te, la vostra cucina preferita, d’asporto o preparata direttamente da voi, l’immancabile buon vino e la vostra musica preferita come sottofondo, iniziare il 2021 in serenità sarà praticamente scontato.