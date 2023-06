A volte capita di non avere tempo e modo di andare dal parrucchiere. In casi come questi la tinta fai da te diventa la soluzione più efficace: praticità e risultati ottimi direttamente a casa. Tuttavia, ci sono degli errori da evitare se non si vuole ottenere un effetto non desiderato: scopriamoli insieme!

Capelli, tinta fai da te: 10 errori da non fare

Affidarsi alla tinta fai da te può essere anche divertente. A volte, per i motivi più disparati, si preferisce armarsi dei giusti prodotti e procedere al colore dei capelli direttamente davanti allo specchio di casa. Per farlo, però, bisogna essere pronti a non incappare nei soliti errori comuni. Prima di cimentarsi nella tinta fai da te, è sempre bene procurarsi i prodotti giusti e fare attenzione anche agli ingredienti presenti negli stessi. Ci sono dei piccoli accorgimenti da tenere in considerazione prima di passare alla tinta vera e propria. Quali sono questi 10 errori da evitare per la tinta fai da te?

Non eseguire il test Potrà sembrare banale, ma è uno degli errori più comuni che si tende a fare con la tinta fai da te. Prima di procedere, infatti, è sempre bene eseguire un piccolo test allergico, in modo tale da essere sicure che il prodotto non faccia reazione sulla cute. Niente protezione sulla cute prima della tinta fai da te Prima di procedere con l’applicazione del colore, procuratevi una mantella di quelle usa e getta per proteggere i vestiti. Procedere con la tinta su capelli già trattati in precedenza Evitare la tinta fai da te su capelli già trattati potrebbe salvarvi da spiacevoli risultati Non rispettare i tempi di posa della tinta Non rispettare i tempi di posa potrebbe compromettere il risultato finale, quindi è sempre bene munirsi di timer e pazientare. Utilizzare il calore sperando di ottenere un colore più intenso Mai utilizzare il phon pensando di intensificare il colore. Applicazione errata della tinta e troppa quantità della stessa Se avete voglia di capelli biondi, l’unica soluzione possibile sarà la decolorazione. Scegliere una colorazione sbagliata Fate sempre attenzione al tipo di tinta fai da te che scegliete: la tinta infatti può scurire i capelli, ma non li schiarisce. Utilizzare prodotti post tinta fai da te errati Anche dopo la tinta fai da te è necessario utilizzare i giusti prodotti post tinta, ossia shampoo, balsamo e maschera ad hoc. Niente “massaggio” al colore Eseguite sempre il massaggio al colore mentre lo applicate. In questo modo riuscirete a diffonderlo uniformemente. Fare una nuova tinta dopo averne fatta una sbagliata

Se vi trovate ad avere effettuato una tinta fai da te sbagliata e il risultato ottenuto non è quello che avevate sperato, non procedete subito con una nuova tinta. L’errore non va fatto, ma bisognerà cercare di pazientare almeno una settimana, per poi procedere nuovamente.

Ora non vi resta che armarvi di pazienza e degli strumenti giusti e cominciare a divertirvi con la vostra tinta fai da te! Scegliete con attenzione e prendetevi sempre cura dei vostri capelli.