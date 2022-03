Con l’arrivo della bella stagione la canotta bianca non è più solo uno dei tanti indumenti da indossare sotto outfit a cipolla per stare più al caldo, ma diventa parte integrante di look freschi e stilosi. Scopriamo insieme come abbinarla secondo le tendenze più belle per la primavera estate 2022.

Canotta bianca, come abbinarla secondo le tendenze

Come dimostra H&M c’è canotta e canotta. Quella proposta dal brand svedese è a crop top e ha dei lacci che tengono insieme il dettaglio cut-out che percorre il busto in diagonale. Perfetta per aggiungere personalità al look a prescindere dallo stile, trova l’abbinamento ideale con dei jeans a vita alta black and white.

L’abbinamento classico con il denim e la camicia bianca

In pieno stile Zara, ovvero basic ma con stile, l’abbinamento più classico con cui indossare la canotta bianca è con un pantalone in denim, possibilmente a vita alta, e una camicia bianca da lasciare completamente aperta o da legare all’altezza della vita con un nodo.

Un passe partout ideale per ogni look

La canotta bianca sta bene davvero con tutto e, con l’arrivo della bella stagione che porta con sé temperature sempre più calde, è anche declinabile in diversi outfit. Tra i più gettonati c’è sicuramente quello con una gonna lunga, anche questa tra le tendenze per la primavera estate 2022.

Super colorato o con colori neutri, in tinta unita o con fantasia. Non importa come sia il bottom, con la canotta bianca come top farà sempre la sua figura. Molto poi lo fanno anche gli accessori: sandali, per un look più chic, scarpe da tennis per uno più casual. E poi ancora cappelli ampi e bigiotteria chunky saranno esaltati dallo stile basic della canotta.