Dite addio alla camicia bianca basic e date il benvenuto alla nuova tendenza per l’inverno 2020 21: la camicia di flanella. Indossata come una vera e propria giacca, sopra a maglioncini e t-shirt, da abbinare a jeans, vestiti e gonne, questo tipo di camicia è l’ideale per le giornate più fredde.

Quindi, se non ce l’avete ancora nell’armadio, andate subito a comprarla, non ve ne pentirete.

Camicia di flanella per l’inverno 2020 21

Rispolverata direttamente dagli anni ’90, la camicia di flanella torna quest’anno come must di stagione nei look femminili. Il modello da preferire? Quello oversize in stile montanaro o quadri. Non è più quindi solo una camicia da uomini, ma è entrata di diritto nell’armadio di noi donne, l’ideale per le giornate più fredde.

Perché? Comoda, pratica e versatile, questo tipo di camicia si può indossare sia come camicia basic oppure al posto del cappotto sopra a maglioncini e t-shirt.

Ma non solo: la si può abbinare davvero con tutto, dai jeans alla tuta, dai vestiti fino alle gonne e agli short più invernali. Essendo molto versatile, si presta a diversi stili e look, da quelli più informali a quelli più ricercati, con l’aggiunta di un tocco cool.

Poi, perché no, usarla in questo periodo di smart working per restare comode e calde, ma senza rinunciare allo stile.

Le star e le influencer la amano, a partire da Cecilia Rodriguez a Giulia Salemi e per finire con la bellissima Filippa Lagerback.

La sfoggiano in diverse tonalità e con look molto stilosi. Ma volete un consiglio? Preferitela in toni più neutri in modo da abbinarla più facilmente con gli altri capi d’abbigliamento.

Come abbinare la camicia di flanella?

La risposta è semplice: con tutto. La possiamo indossare con qualsiasi cosa, con i jeans, con i pantaloni taglio completo un po’ morbidi, con i pantaloni in simil pelle o con quelli della tuta.

E ancora, con le gonne, sia corte, midi e maxi. Un abbinamento inedito? Pencil skirt sui toni del rosso e del grigio con dolcevita sotto di colore nero e camicia di flanella sopra. Oppure abbinata con i vestiti corti in lanetta ton sur ton o ancora, accostamento più azzardato, long dress in raso leggermente scivolato sui toni del nero con camicia di flanella di colore a contrasto.

I look a cui ispirarsi

Come abbiamo detto, la camicia di flanella sta bene con tutto, proprio per la sua versatilità si presta ad essere abbinata con diversi colori, stili e look. Ma con cosa davvero sta da dio? Con i jeans, con gli shorts e con dei begli stivali lunghi come vanno di moda in questo periodo. Ecco due look a cui ispirarsi:

Shorts, stivali e camicia

Come ottenere un flannel style perfetto? Shorts, stivali in gomma e tracolla. Per un look casual ma con stile; per le più freddolose, magari in inverno aggiungere delle calze velate.

Coat in flanella e tuta

La versione lunga della flannel shirt è il coat: preferitelo in toni neutri per abbinarlo più facilmente ai diversi look. Nella foto qui sotto, viene indossato con una tuta in una tonalità sgargiante. Ma perché non mantenere il mood elegante e usarlo per una serata importante? A voi la scelta!