I due conduttori sono arrivati nella mattinata di oggi in Campidoglio, visibilmente provati per la scomparsa dell'amico e collega

Nella mattinata di oggi, sabato 25 febbraio, è stata aperta al Campidoglio la camera ardente di Maurizio Costanzo, il conduttore scomparso ieri in una clinica romana all’età di 84 anni.

Fin dalle 10:30, quando la salma è stata esposta al pubblico, sono state in tantissime le persone che si sono messe in fila per rendere l’ultimo omaggio alla salma del presentatore, le cui esequie si svolgeranno questo lunedì, 27 gennaio, presso la Chiesa degli artisti in Piazza del Popolo.

Tra gli altri a presentarsi questa mattina davanti alla bara di Costanzo anche Pierluigi Diaco con il marito e Mara Venier, che da tanti anni erano legati professionalmente e personalmente al collega.

Mara Venier e Pierluigi Diaco distrutti alla camera ardente di Maurizio Costanzo

Se la moglie Maria De Filippi è riuscita a mantenere un certo aplomb, nonostante la difficoltà della situazione, non lo stesso si può dire di Diaco e Mara Venier.

Entrambi i presentatori si sono mostrati molto provati, per non dire proprio disperati, in lacrime per la scomparsa di un collega ma soprattutti di un amico. Qui sotto alcune delle immagini apparse online condivide da AG TW.

Zia Mara che scoppia in lacrime appena arrivata alla camera ardente 😭💔#MaurizioCostanzo pic.twitter.com/l2y1bvjpaC — Boomerissima #CiaoMaury (@Boomerissima) February 25, 2023

Particolarmente toccante, va detto, è stato il ricordo di Pierluigi Diaco, che più di altri si è mostrato letteralmente distrutto per la scomparsa di Costanzo. “Un alleato, un maestro, un papà”: ecco con quali parole Diaco ha definito Costanzo, che aveva tra l’altro officiato la cerimonia di matrimonio del giornalista e presentatore di Bella Ma’ con il marito Alessandro Orsingher.