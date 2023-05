Camel toe: cos'è e come evitare l'effetto zampa di cammello

Che cos’è il camel toe? Come si può evitare? Scopriamolo insieme all’interno di questo articolo.

Camel toe: che cos’è?

Camel toe è un termine slang angloamericano che letteralmente significa “zoccolo di cammello” e indica l’impronta della vulva che traspare dagli indumenti, la cui forma richiama proprio l’alluce del cammello. Il camel toe tende a verificarsi quando si indossano indumenti aderenti, anche se comunque l’anatomia umana gioca un ruolo fondamentale. Se i peli sono molto lunghi l’effetto camel toe non si verifica, così come se si hanno le grandi labbra di dimensioni ridotte. Se le parti intime sono completamente depilate è molto più facile che l’effetto camel toe si presenti. Vediamo ora come poterlo evitare.

Camel toe: come evitare l’effetto zampa di cammello

Il camel toe è un problema che si verifica se si indossano leggins o pantaloni aderenti, ma anche costumi da bagno. Ovvio, la soluzione che viene subito in mente è non indossare nulla di aderente, ma in realtà esistono diversi modi per evitare l’effetto camel toe anche indossando leggins o pantaloni aderenti. Vediamoli insieme:

Indossare la biancheria intima : molto ragazze e giovani donne hanno l’abitudine, specialmente in estate, di non indossare la biancheria intima, in realtà questa è una pessima abitudine, sia a livello estetico sia a livello di salute. Indossando comunque la biancheria intima l’effetto camel toe andrà sicuramente a ridursi, oltre a proteggere la vulva dalla frizione con gli indumenti.

: molto ragazze e giovani donne hanno l’abitudine, specialmente in estate, di non indossare la biancheria intima, in realtà questa è una pessima abitudine, sia a livello estetico sia a livello di salute. Indossando comunque la biancheria intima l’effetto camel toe andrà sicuramente a ridursi, oltre a proteggere la vulva dalla frizione con gli indumenti. Evitare alcuni tessuti: un tessuto da evitare è l’ elastan , il quale aderisce alle parti intime come una seconda pelle. Se volete quindi indossare dei leggins controllate di che tessuto sono fatti.

un tessuto da evitare è l’ , il quale aderisce alle parti intime come una seconda pelle. Se volete quindi indossare dei leggins controllate di che tessuto sono fatti. Indossare una maglietta lunga : il modo forse più semplice di tutti è quello di indossare una maglia lunga che copre quindi l’eventuale zampa di cammello.

: il modo forse più semplice di tutti è quello di indossare una maglia lunga che copre quindi l’eventuale zampa di cammello. Provare i leggins : se volete acquistare un paio di leggins ricordatevi sempre di provarli prima e di controllare se appunto il camel toe è presente o meno.

: se volete acquistare un paio di leggins ricordatevi sempre di provarli prima e di controllare se appunto il camel toe è presente o meno. Pantacollant o leggins dal cavallo foderato : un altro modo per evitare il camel toe è cercare dei leggins che hanno il cavallo foderato, questo particolare modello è fatto apposta per evitare l’effetto zampa di cammello.

: un altro modo per evitare il camel toe è cercare dei leggins che hanno il cavallo foderato, questo particolare modello è fatto apposta per evitare l’effetto zampa di cammello. Non andare in biciletta : se volete andare a fare un giro in bicicletta è meglio che non indossiate i leggins, poiché il sellino della bici facilita la creazione della zampa di cammello.

: se volete andare a fare un giro in bicicletta è meglio che non indossiate i leggins, poiché il sellino della bici facilita la creazione della zampa di cammello. Specchiarsi prima di uscire : se avete indossato un paio di leggins o un pantalone aderente ricordatevi sempre di guardarvi allo specchio per vedere se il camel toe è presente o meno, meglio accorgersene a casa che in qualche specchio di un negozio!

: se avete indossato un paio di leggins o un pantalone aderente ricordatevi sempre di guardarvi allo specchio per vedere se il camel toe è presente o meno, meglio accorgersene a casa che in qualche specchio di un negozio! Indossare un salvaslip: negli Stati Uniti è stato realizzato un salvaslip mirato, chiamato Cochini, da mettere sopra i propri slip per evitare appunto l’effetto zampa di cammello. Negli Usa è molto usato.

Se la maggior parte di noi donne cerca in tutti i modi di evitare l’effetto camel toe, in alcune parti del mondo è invece l’esatto contrario, il camal toe è una vera e propria moda. In Giappone ad esempio sono realizzati degli slip, sia per donne che per uomini, che creano l’effetto camel toe.