Quando si ritorna a casa dal lavoro capita di avere le gambe affaticate e pesanti, a causa della stanchezza. Per una migliorare circolazione sanguigna, si consiglia di indossare le calze a compressione graduata che apportano notevoli benefici e vantaggi alle gambe e ai piedi, come spieghiamo nei prossimi paragrafi. Qui i benefici e la descrizione del prodotto migliore.

Calze a compressione graduata

Sono indumenti che si possono usare in tantissimi ambiti. Le calze a compressione graduata sono un indumento adatto e indicato per coloro che praticano attività fisica proprio per i benefici che apportano alla circolazione sanguigna e all’apparato cardiocircolatorio durante la fase di allenamento.

Solitamente dopo una attività fisica o allenamento molto intenso oppure in seguito a una giornata trascorsa in piedi a causa del proprio lavoro, capita di avere le gambe stanche, gonfie e affaticate. Per rimediare a questa condizione, questo indumento è particolarmente adatto dal momento che favorisce un recupero delle gambe aiutando a dare sollievo e riposare.

Sono indumenti, dispositivi medici per gli arti inferiori che si caratterizzano per una maglia elastica che esercita una compressione sulla gamba. La pressione tende a esercitarsi dal basso, quindi la zona della caviglia arrivando verso l’alto, alla coscia in cui la pressione è maggiormente lieve. ve ne sono di vario tipo: a uso medico o preventivo, note anche come calze da riposo oppure adatte per l’attività fisica.

Sono un supporto sia per l’attività quotidiana che sportiva. Possono essere sia gambaletti che collant a punta aperta oppure chiusa. Hanno una trama molto robusta e resistente e disponibile in varie gradazioni a seconda delle esigenze e bisogni di ciascuno.

Calze a compressione graduata: benefici

Sono un tipo di indumento adatto e indicato anche a coloro che praticano sport. Gli atleti, gli sportivi possono, dopo l’allenamento, avere pesantezza alle gambe che, se non trattato nel modo adatto, rischia di causare insufficienza venosa o malattie legate alle vene varicose. Per loro e non solo, le calze a compressione graduata sono l’indumento da indossare proprio per i benefici che donano.

Sono un tipo di indumento che indossato durante l’attività sportiva, dona immediatamente una sensazione di benessere e di sollievo. Permette poi un miglioramento dell’ossigenazione, non solo dell’epidermide, ma anche dei muscoli, in generale. Indossare questo indumento significa anche migliorare l’aspetto tonificante dal momento che i muscoli delle gambe lavorano contro la resistenza delle calze.

In alcune discipline sportive, quali il tennis, il ciclismo o il calcio, il sistema venoso tende a subire uno stress e quindi ad affaticarsi. In base ad alcuni studi che sono stati effettuati, le calze a compressione graduata permettono, nella fase dell’allenamento, di migliorare anche le proprie prestazioni sportive.

Molto importante indossare questo indumento sia per l’attività fisica, ma anche durante il girono, dal momento che stimolano la circolazione sanguigna verso il cuore. Combattono il ristagno dei liquidi riducendo la sensazione di pesnatezza e di gonfiore che si avverte soprattutto negli arti inferiori, prevengono inoltre la formazione di trombi e trombosi che possono essere molto pericolosi.

Calze a compressione graduata: le migliori

In commercio sono diverse le tipologie di calze a compressione graduata, ma le migliori al momento sono Innova Socks, indumenti utili per migliorare il benessere delle gambe. Queste calze a compressione graduata danno sollievo sia alle gambe che ai piedi. Si indossano facilmente e non comportano particolari effetti collaterali.

Sono delle calze preventive in maglia elastica che esercitano una pressione dal basso verso l’alto, quindi dalle caviglie sino alla coscia. Hanno proprietà e benefici rilassanti e terapeutici, dal momento che contrastano le gambe pesanti, doloranti e gonfie. Si consiglia di indossarle dal momento che aumentano l’ossigenazione dei muscoli e favoriscono la circolazione sanguigna.

I materiali sono di ottima qualità e realizzate in un modo che sia molto facile indossarle. Hanno un design a punta chiusa per cui non danno particolari fastidi, a differenza dei modelli a punta aperta che risultano difficili da indossare sotto abiti o vestiti. Innova Socks è un tipo di calza che può indossare chiunque, in qualsiasi attività.

Sono molto discrete, per cui non vi è pericolo che si vedano e sono in modello unisex.

Per ordinarle, è sufficiente digitare il sito ufficiale del prodotto dal momento che non è possibile farlo nei negozi oppure negli e-commerce, considerando l'esclusività e originalità del prodotto.