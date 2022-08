Tutte le anticipazioni su Call my agent, serie Sky in arrivo nel 2023

Nel palinsesto di Sky per il 2023 svetta la serie tv Call my agent, il remake nostrato del prodotto francese Dix pour cent. Sembra che il titolo dello show sia ancora provvisorio, ma la sua presenza nella programmazione del nuovo anno è certo.

Il telefilm, prodotto da Sky con Palomar, è stato difatti annunciato con un comunicato stampa ufficiale che ne ha chiarito meglio anche la trama.

Call my agent Italia: in arrivo nel 2023 la nuova serie Sky

Call my agent racconterà le vicende dell’agenza CMA e dei suoi soci, in un viaggio definito “ironico e dissacrante” dietro le quinte del mondo dello spettacolo italiano. Infatti, gli agenti avranno a che fare con le grandi star del cinema nostrano.

L’ambientazione, che nell’originale è Parigi, sarà Roma. La storia sarà un intreccio di vita lavorativa e privata degli impegni dell’agenzia di management. Sicuramente non mancheranno colpi di scena, storie d’amore, complicazioni, imprevisti e – pare – qualche risata. Il tono è dunque leggero ma anche provocatorio per il nuovo prodotto di Sky.

Carlo Degli Espositi, produttore di Palomar, ha definito questo lavoro con Sky per Call my agent “un’occasione imperdibile per intrattenere, fare commedia, emozionare e soprattutto ribaltare il punto di vista degli spettatori sul mondo dello spettacolo”.

Considerata la trama, tante saranno le vere star del mondo del cinema a essere coinvolte nelle serie e Degli Espositi ha commentato così la cosa: “con tutte le star che hanno partecipato e i loro agenti (quelli veri!) è stato un continuo scambio di racconti e aneddoti… non possiamo dire ancora molto ma ne vedrete davvero delle belle. Si tratta di un progetto particolare, che ci dà occasione di sperimentare un cast composto da grandi attori e attrici, che speriamo siano future promesse, al fianco delle nostre star.”

Scopriamo meglio, quindi, questo promettente cast.

Call my agent: il cast della nuova serie tv

A comporre il cast di Call my agent saranno Michele Di Mauro (già visto per Sky in I delitti del BarLume), Sara Drago, Maurizio Lastrico e Marzia Ubaldi. Saranno loro a dare il volto agli agenti più in vista della serie, vestendo i panni dei protagonisti. Ad affiancarli ci saranno degli abili assistenti, interpretati da Sara Lazzaro, Francesco Russo e Paola Buratto. In ruoli ricorrenti, poi, troveremo Paola Kaze Formisano e l’amatissima Emanuela Fanelli, la cui partecipazione ha avuto un’accoglienza enorme sui social.

Accanto a loro troveremo una lunga sequela di guest star che fanno brillare gli occhi al pubblico italiano: Stefano Accorsi, Paola Cortellesi, Matilda De Angelis, Pierfrancesco Favino, Corrado Guzzanti, Paolo Sorrentino.

Infine, alla regina, troviamo un altro nome non da poco, ovvero quello di Luca Ribuoli, che abbiamo visto già all’opera in Speravo de morì prima e La mafia uccide solo d’estate. Ribuoli ha commentato così Call my agent: “Una splendida occasione di racconto – semplice ma contemporanea, classica ma dalle immense potenzialità innovative – per parlare del mondo dello spettacolo, abbattere gli stereotipi sullo star system, sorridere di fragilità e idiosincrasie e accompagnare gli spettatori fino al cuore di un universo reale.”

Le aspettative, insomma, sono già piuttosto alte su Call my agent, ma al momento non c’è una data ufficiale di uscita. Sicuramente si parlerà almeno di gennaio 2023.