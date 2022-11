C Shape è il taglio perfetto per l’autunno-inverno 2022/2023, che gioca con le scalature, creando punte a forma di C.

C Shape è il taglio perfetto per l’autunno-inverno 2022/2023. Un taglio che gioca con scalature e layers, creando punte a forma di C, perfette per donare movimento alla chioma, che apparirà anche molto più morbida. Un taglio che è tornato di moda e riporta agli anni ’90.

C Shape, il taglio scalato perfetto per l’autunno-inverno 2022/2023

Le tendenze moda sembrano ripetersi ogni 10 anni, come conferma il ritorno del C Shape. Si tratta di un taglio scalato davvero perfetto per l’autunno-inverno 2022/2023. Un taglio che sembra voler riprendere le proporzioni di quello che è stato definito il The Rachel, l’hairlook iconico del personaggio di Rachel Green in Friends, interpretato dall’attrice Jennifer Aniston.

Un ritorno davvero molto nostalgico, che ricorda lo stile di capelli degli anni ’90. Il risultato è il C Shape Cut, un taglio scalato dalle proporzioni decisamente perfette. Per questo si tratta di uno stile facile da replicare sia sui capelli molto lunghi che sui caschetti e pixie cut. Questo taglio che è tornato di moda è un semplice gioco di layers e scalature che si intrecciano con un equilibrio perfetto, in modo da andare a incorniciare il viso.

La scelta di un taglio di capelli scalati per l’autunno-inverno 2022/2023 non vuol dire solo andare ad incorniciare il viso e sottolineare i lineamenti, ma anche dare volume e movimento alla chioma. L’idea è quella di realizzare un taglio scalato che possa donare un effetto di movimento e andare a muoversi insieme al corpo, donando anche un senso di morbidezza.

Tutte le caratteristiche del C Shape

Per realizzare il perfetto C Shape è fondamentale studiare con grande attenzione la disposizione dei layers. Le scalature della chioma sono distribuite in tre punti precisi, ovvero all’altezza delle sopracciglia, del mento e della clavicola. Si tratta dei layers che conferiscono a questo taglio la forma di una C. Il risultato che si può ottenere è quello di un taglio scalato in grado di donare movimento e morbidezza a qualsiasi viso e di adattarsi perfettamente a quelle che sono le tendenze di questa nuova stagione e della prossima. Le scalature possono essere posizionate in modo strategico e personalizzato, a seconda dei lineamenti e della texture dei capelli. L’effetto finale rende la chioma soffice e voluminosa, resa bouncy dalle punte all’insù, che possono essere più o meno marcate. Un dettaglio che non può mancare è la frangia a tendina lunga, che si va ad unire alla chioma, creando il primo vero e proprio layer. Questo taglio scalato è perfetto per chi ha i capelli molto sottili, che hanno bisogno di volume, ma anche per le chiome ricce e spesse, che hanno bisogno di alleggerire il peso della chioma. È molto importante studiare con attenzione i lineamenti del viso per valorizzarli attraverso il taglio. Le persone con una mandibola pronunciata e lineamenti più squadrati, per esempio, possono effettuare questo taglio per cercare di ammorbidire i tratti del viso. Il taglio sta bene anche per chi ha il viso più tondo, che ha bisogno di allungare i lineamenti.