Estremamente comodo e pratico, è un capo basic che non deve assolutamente mancare nell’armadio: il body è l’assoluta tendenza dell’autunno inverno 2020-21.

Body autunno inverno 2020-21

La comodità, soprattutto per l’abbigliamento della stagione fredda è indispensabile. Molto spesso infatti è necessario vestirsi a strati per contrastare il freddo esterno e non avere caldo negli ambienti interni.

Servono quindi capi super pratici ed extra comodi.

Il body è tornato alla ribalta. Un capo basic, ma elegante, che non può assolutamente mancare nel guardaroba. E se per molti anni è stato considerato come capo di lingerie da nascondere sotto maglioni o camicie, ora è il momento di mostrarlo in tutte le sue fantasie. Per un look perfetto basterà indossarlo sotto a un cappotto super pesante.

Il body basic monocolore nero, bianco, grigio o beige è uno di quei capi passepartout che permettono di creare tantissimi look.

È perfetto infatti sia con un paio di jeans che con una gonna elegante.

E che dire poi dei body di pizzo? Estremamente sexy e sensuali, se abbinati in modo corretto non sono mai volgari, ma regalano eleganza agli outfit, con un pizzico di malizia.

Infine, le case di moda non si sono certo risparmiate con le fantasie più strane: via libera quindi a body a stampa animalier, con colori fluo o con fantasie floreali.

I modelli più belli

Sono moltissimi i modelli e le fantasie di body tra cui scegliere per realizzare il look perfetto. Si passa da modelli extra scollati con le spalle scoperte a capi con le maniche lunghe e decisamente più basic.

Ecco quindi gli immancabili per essere super trendy, ma comode in ogni occasione.

Il body monocolore, che sia beige, bianco, grigio, marrone o nero è assolutamente uno di quei capi da avere.

Perfetto da indossare come lingerie sotto una felpa per non avere freddo, è anche ideale a vista semplicemente con un paio di jeans.

Bello da vedere, elegante, ma super sensuale e sexy.

Il body di pizzo, che sia nero o bianco, è quel capo in grado di regalare da solo un’aria di mistero e sensualità al look. L’abbinamento perfetto è quello con dei pantaloni eleganti e con un bel blazer.

Strong, rock, di carattere. Il body a stampa animalier di sicuro non passa inosservato. Tigrato, zebrato, leopardato, pitonato, a ognuno la fantasia che si preferisce. Per un outfit ancora più d’impatto basterà abbinarlo a dei pantaloni in eco pelle e a degli anfibi.

Per un look sportivo, extra comodo il capo ideale è il body in colorazioni fluo. Dal verde acido, al giallo evidenziatore, passando per il fucsia e l’arancione. Un punto di colore nelle grigie e uggiose giornate autunnali e invernali per dare una sferzata di allegria e grinta. Per un outfit extra comfy, l’abbinamento perfetto è con dei pantaloni della tuta.