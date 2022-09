È uno dei supereroi più iconici e strabilianti del mondo Marvel: Captain America ha fatto sognare grandi e piccini col il suo enorme scudo a stelle e strisce e il suo potere invincibile.

Il grande pubblico fan della saga si era abituato a Chris Evans nei panni del grande supereoe, ma la vita spesso porta cambiamenti importanti e così è stato – e sarà – anche per Captain America: non più presente e probabilmente scomparso, Steve Rogers sarà sostituito dal suo compagno Sam Wilson (ex Falcon).

Ecco che il nuovo Captain America 4 avrà proprio lui come protagonista.

Captain America 4 – New World Order: trama del film

Il nuovo film della Marvel si concentrerà sulla figura di Falcon, già vissuta all’interno di The Falcon and The Winter Soldier. Questa volta, però, avremo la possibilità di godere molto più da vicino delle vicissitudini e delle imprese di tale personaggio, interpretato da Anthony Mackie.

Attualmente non ci sono concrete anticipazioni sulla trama del nuovo film, sebbene sembri che la storia di Captain America 4 – New World Order seguirà le tracce e gli eventi del film precedente, The Falcon and The Winter Soldier, appunto.

Stando al finale di tale film, Sam Wilson è diventato a tutti gli effetti il nuovo Captain America e Bucky Barnes ha chiuso definitivamente il suo passato. Zemo si trova invece in prigione al Raft mentre Sharon, a sorpresa, è Power Broker. Saranno dunque tante le novità e tante le avventure, anche se ancora non è stato rilasciato nulla di ufficiale. Una cosa però è certa: Anthony Mackie, in tutto questo, porterà lo scudo di Captain America.

Anche il regista del film, Julius Onah, ha voluto lasciare qualche informazione, soprattutto in merito al nuovo titolo del progetto:

Che cosa significa? Le decisioni che dovrà prendere e le situazioni con cui dovrà confrontarsi sono radicalmente diverse da quelle che Steve Rogers ha dovuto affrontare. E di conseguenza, poiché ora è un leader di questa squadra, deve prendere decisioni che avranno enormi implicazioni. Quindi, il mondo è cambiato intorno a lui e lui è un uomo cambiato, e penso che questo porti a una narrazione davvero eccitante.

Il cast di Captain America 4 – New World Order

Il protagonista del nuovo film (in uscita nel 2024, probabilmente nella data del 3 maggio) sarà quindi Anthony Mackie. Non sappiamo ancora se al suo fianco ritroveremo Sebastian Stan nei panni di Bucky Barnes (Winter Soldier).

Probabilmente l’antagonista sarà Capo, interpretato da Tim Blake Nelson (già apparso ne L’incredibile Hulk). Avremo modo di rivedere anche Danny Ramirez nei panni del nuovo Falcon e Carl Lumbly nei panni di Isaiah Bradley.

A debuttare nel mondo Marvel, invece, ci sarà Shira Haas, che vestirà i panni della supereroina israeliana Sabra.

Tra gli altri attori e le altre attrici che probabilmente vedremo nel nuovo film, ci potrebbero essere Wyatt Russell (John Walker / Us Agent), Danny Ramirez (Joaquin Torres), Adepero Oduye (Sarah Wilson), Don Cheadle (James Rhodes / War Machine), Emily VanCamp (Sharon Carter / Power Broker) e Daniel Brühl (Helmut Zemo).

Tornerà anche il leggendario Chris Evans? Chissà, tutto nel mondo Marvel può succedere, ma adesso non ci resta che attendere.