Il Black Friday non è solo tech, beauty e moda: anche il bedding ha sconti interessanti, come un set floral reversibile su Amazon.

Tra le offerte del Black Friday di quest’anno, quelle su tech, bellezza e moda sono le più visibili, ma anche il bedding merita attenzione. Biancheria da letto, piumini e trapunte tendono a essere scontati in questo periodo dell’anno, e il 2026 non fa eccezione.

Il set floral reversibile scontato del 44%

L’offerta segnalata riguarda un set di bedding blu floral reversibile disponibile su Amazon. Il prodotto è scontato del 44% e il prezzo scende sotto i 40 dollari. La recensione lo definisce un affare da 10/10.

Il set ha un mix di motivi floreali e fogliage su fondo blu pastello tenue. Lo stile è cottagecore e si adatta sia a camere in stile boho sia a un’atmosfera più arieggiata e romantica. Il colore morbido aggiunge un tocco vivace senza appesantire lo spazio.

Due look in un solo set

Il punto forte, secondo chi lo recensisce, è il lato reversibile. Girando il copriletto si passa dal blu al lato bianco, con la stessa stampa su uno sfondo più chiaro. Chi ama cambiare l’aspetto della camera senza dover conservare più trapunte trova così una soluzione pratica.

Altre proposte scontate

Lo stesso articolo indica altri modelli di bedding in sconto per il Black Friday. Tra questi c’è il Madison Park Reversible Vintage Floral Comforter Set, un set queen da sette pezzi.

Chi cerca un nuovo look per la camera può confrontare il set blu con queste alternative prima di acquistare, controllando il prezzo finale sul sito del venditore, perché gli sconti di questo periodo possono cambiare in fretta.