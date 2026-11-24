Laurea in design del prodotto e della moda: indirizzi e sbocchi

Un percorso interdisciplinare che unisce teoria, pratica e attenzione all'ambiente, con tre indirizzi tra cui scegliere.

Il Corso di Laurea in Design del Prodotto e della Moda si fonda su quattro principi: conoscere, comprendere, saper fare e rispettare l’ambiente. Il percorso offre una formazione sia teorica sia operativa e raccoglie discipline storiche, umanistiche, scientifiche, tecnologiche ed economiche. L’obiettivo è preparare studenti in grado di lavorare su un progetto sostenibile da più punti di vista.

Tre indirizzi di studio

Il corso prevede tre indirizzi. Il primo è Design del Prodotto, il secondo è Design della Moda. Il terzo è anch’esso Design della Moda, ma realizzato con RCS Academy, partner che affianca il percorso con contributi di professionisti del settore. Questo indirizzo è focalizzato sulle dinamiche del mercato moda.

Competenze e metodi didattici

Le attività formative sviluppano competenze in tre ambiti: la rappresentazione, che comprende disegno, fotografia e modellazione; la progettazione, che va dal concept alla produzione; la comunicazione visiva digitale. Per lavorare su questi temi si usano tecniche di design thinking e di user-centered design, attraverso esercitazioni pratiche e casi studio.

Il profilo professionale in uscita

Il laureato è un designer capace di ideare e realizzare oggetti materiali e immateriali innovativi, funzionali e sostenibili. Questi prodotti devono rispondere ai bisogni delle persone, sia individuali sia collettivi, e tenere insieme esigenze estetiche, produttive e commerciali.

Il designer può lavorare nel design di prodotto e in quello della moda, come libero professionista oppure in azienda. In entrambi i casi può seguire tutte le fasi del processo, dall’ideazione fino alla produzione e alla distribuzione.