Un flagship store nel centro di Roma cerca uno Store Director per guidare un punto vendita ad alto volume e un team di oltre 30 persone.

Una realtà internazionale del settore Fashion & Lifestyle cerca uno Store Director da inserire in uno dei punti vendita più importanti del proprio network italiano, situato nel centro di Roma. L’annuncio, aggiornato il 18 novembre 2026, è stato pubblicato anche dalla società di selezione Michael Page International, che indica la stessa posizione per il flagship della capitale.

Il punto vendita registra volumi di business elevati e attira una clientela sia locale sia internazionale. La struttura conta un team articolato di più di 30 persone.

Le responsabilità del ruolo

Lo Store Director gestisce l’intero punto vendita e deve garantire il raggiungimento degli obiettivi di fatturato e redditività, analizzando costantemente le performance e il contesto di mercato. Monitora i principali KPI retail, individua margini di miglioramento e definisce piani d’azione mirati.

La figura traduce la strategia aziendale in obiettivi misurabili per tutti i livelli dello store e coordina manager, sales advisor e personale operativo. Si occupa anche di selezione, formazione, valutazione e sviluppo dei talenti, in collaborazione con le funzioni aziendali competenti. Nei momenti di maggiore affluenza è presente sul piano vendita e sostiene il team.

Tra i compiti rientrano le strategie di client engagement e fidelizzazione tramite gli strumenti CRM, la cura delle relazioni con i clienti ad alto potenziale e il rispetto di procedure, standard di visual merchandising e linee guida operative. Lo Store Director collabora con le funzioni Retail, HR, Finance e Visual Merchandising e rappresenta il brand sul territorio.

Requisiti richiesti

Il candidato deve avere almeno 10 anni di esperienza nel settore, con un’esperienza significativa in ruoli di Store Director o Store Manager in punti vendita complessi. Sono richieste esperienza nel retail strutturato con vendita assistita, familiarità con CRM e sistemi di analisi delle performance e una conoscenza molto buona dell’inglese.

Le fonti indicano anche doti di leadership autorevole, capacità relazionali e comunicative, orientamento commerciale e al risultato. Il ruolo prevede la disponibilità a lavorare su turni, inclusi weekend e festivi, per garantire la copertura del negozio.

Retribuzione e benefit

La RAL è compresa tra 70.000 e 80.000 euro, in funzione dell’esperienza maturata. È previsto un sistema incentivante con bonus annuale potenziale fino a 20.000 euro, legato ai risultati individuali e del punto vendita.

Tra i benefit figurano ticket restaurant, welfare aziendale e programmi dedicati al wellbeing, oltre a percorsi strutturati di formazione e sviluppo manageriale. È prevista una review retributiva periodica basata su performance e crescita professionale. Il contratto è a tempo indeterminato.