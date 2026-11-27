Quattro prodotti per struccare, detergere, trattare e idratare la zona degli occhi, con un ordine di utilizzo semplice da seguire ogni giorno.

Chi cerca una routine viso semplice può trovare nel kit skincare con olio gel struccante, mousse detergente, siero antiage e crema contorno occhi un percorso completo da seguire ogni giorno. I quattro prodotti coprono le fasi che vanno dalla detersione al trattamento, con l’obiettivo di lasciare la pelle dall’aspetto fresco, morbido e luminoso.

I quattro prodotti del kit

Il primo passaggio è l’Olio Gel Struccante, un olio in gel che rimuove trucco e impurità in profondità senza irritare occhi e ciglia. Segue la Mousse Detergente Delicata, una mousse soffice che pulisce la pelle con dolcezza, eliminando impurità e residui di trucco senza alterare il naturale equilibrio cutaneo.

Il Siero Antiage Rimpolpante completa la fase di trattamento. La Crema Contorno Occhi Idratante è una crema vellutata con peptidi, caffeina e centella asiatica, pensata per dare comfort alla zona perioculare e contribuire a ridurre gonfiore e segni di stanchezza.

Come usare la routine, passo dopo passo

La sequenza prevede quattro gesti. Si inizia con lo struccante: si applica l’olio sul viso, si massaggia delicatamente e si risciacqua. Poi si passa alla mousse, da stendere sul viso umido, massaggiare e risciacquare accuratamente.

Il terzo passaggio prevede qualche goccia di siero da distribuire su viso e collo, massaggiando fino ad assorbimento. Infine si picchietta una piccola quantità di crema sulla zona intorno agli occhi.

Il produttore consiglia, al mattino, di completare la routine con una protezione solare adatta alla propria pelle.