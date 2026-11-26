Dall'orologio sullo stesso polso allo stack con chiodo e rigido liscio: idee di styling, fasce di prezzo, materiali e cura per scegliere e portare bene un bracciale tennis.

Una fila continua di pietre che prende la luce a ogni gesto: il bracciale tennis è uno di quei gioielli che si notano senza urlare. Funziona da solo, funziona in compagnia, e proprio la compagnia è la parte più delicata. Orologio, rigidi, altri bracciali sottili: ecco come far convivere tutto senza che i pezzi si facciano la guerra.

Il nome ha una storia precisa. Negli anni Ottanta la campionessa Chris Evert perse il suo bracciale durante un match agli US Open e il gioco si fermò per ritrovarlo. Quel momento lo rese leggenda. I primi modelli, tra l’altro, non erano in cristallo ma in diamanti montati su oro bianco o giallo.

Bracciale tennis e orologio sullo stesso polso

Si può fare, a patto che i due accessori si completino invece di competere. L’orologio porta praticità, il bracciale un tocco di lusso. Di solito si consiglia di indossare il bracciale sopra l’orologio, così si muove liberamente mentre il quadrante resta fermo sul polso.

Con un orologio semplice e minimalista il bracciale risalta senza oscurarlo. Se l’orologio è casual, meglio un tennis più sottile, con meno pietre o un design essenziale. Un orologio grande e robusto sta bene con un bracciale più massiccio, uno sottile con un tennis delicato.

Conta anche il metallo: un orologio argento va con un bracciale in argento o oro bianco, uno in oro rosa con un bracciale in oro rosa. Chi vuole osare può affiancare più tennis sottili all’orologio, purché si sovrappongano senza sopraffarsi.

Il rischio è concreto: pietre e metallo possono graffiare l’orologio e lo sfregamento consuma le maglie del bracciale, quindi conviene controllare la posizione. Nelle occasioni molto formali, come le serate di gala, può essere meglio scegliere un solo protagonista tra orologio e bracciale.

Dal giorno alla sera, per lei e per lui

Per il giorno, l’argento dà una luce sobria. Con una camicia bianca e jeans il contrasto è raffinato; da solo racconta un minimalismo luminoso, mentre con altri bracciali sottili crea un gioco di luci delicato. Per la sera si scelgono modelli con pietre più grandi o dettagli particolari, per esempio con un abito lungo nero e una clutch in satin.

Per lui, il tennis in argento o nero si porta accanto a un orologio dal design essenziale o a un bracciale in pelle. Il nero dà carattere, l’argento un’eleganza classica. Un’idea urban: tennis nero, giacca di pelle, t-shirt bianca e jeans slim. Per un business casual: tennis argento, blazer grigio, camicia azzurra e mocassini.

Lo stack con chiodo e rigido liscio

Per un insieme equilibrato bastano tre pezzi: il bracciale chiodo come protagonista, un tennis sottile che aggiunge brillantezza e un rigido liscio che fa da pausa visiva. Alternare superfici lucide e punti luce evita l’effetto accumulo. Il modello Juste un Clou fu disegnato da Aldo Cipullo per Cartier nel 1971 e rilanciato dalla maison nel 2012.

Materiali e budget

Per l’uso quotidiano e la pelle sensibile l’acciaio 316L è la soluzione più serena. L’argento 925 (92,5% di argento puro) offre un look freddo e luminoso, l’oro 18kt (75% di oro puro) è un pezzo da tramandare.

Sul prezzo, i modelli in cristallo Swarovski vanno da circa 100 a 300 euro, mentre le versioni con diamanti o pietre preziose partono da qualche centinaio di euro e arrivano a diverse migliaia. Se acquisti online, scegli rivenditori che offrano certificati di autenticità e garanzia. Si trova in boutique ufficiali, gioiellerie selezionate e store online affidabili.

Come farlo durare

Conservalo in una custodia morbida per evitare graffi e pulisci con un panno in microfibra. Evita il contatto diretto con profumi, creme e detergenti e, se possibile, toglilo prima dello sport. L’argento 925 tende a ossidarsi più in fretta con l’umidità, quindi va asciugato con cura.

Prima di ordinare, misura il polso con un metro da sarta appena sopra l’osso: per un rigido si aggiunge di norma da 1 a 2 cm, in base a quanto lo vuoi aderente, e conviene sempre verificare le misure nella scheda prodotto.