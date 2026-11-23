Due serate di sfilate, spettacoli e aperitivo a Borgo Panigale, con stilisti emiliani e nazionali sul palco

La Bologna Fashion Week torna a Bologna venerdì 20 novembre 2026 e sabato 21 novembre 2026, con due serate dedicate a moda, bellezza, arte, spettacolo e divertimento. È la nona edizione della rassegna, la seconda del 2026, ed è organizzata dall’agenzia Flatline Group di Manolo Pedrazzi, che ne è anche direttore artistico. L’evento si svolge nella Sala Ludwig del Jr Hotel Amadeus, in via Marco Emilio Lepido 39, a Borgo Panigale, e l’albergo è associato ad AssoHotel Confesercenti Bologna. L’evento è realizzato con la partnership di Confesercenti Bologna.

Le sfilate presentano le nuove collezioni moda 2026-2027 di stilisti emiliani e nazionali. Le due serate sono condotte dal giornalista televisivo Jack Bonora, che annuncerà anche la prossima edizione, prevista per il 2027. Il programma prevede inoltre interviste sul red carpet dalle 20.30 alle 21.

Il programma di venerdì 20 novembre

L’ingresso con aperitivo nella hall dell’hotel è alle 20, e richiede la prenotazione tramite WhatsApp. Lo show nella Sala Ludwig apre dalle 20.30 o 20.45, mentre le sfilate iniziano alle 21. Tra gli stilisti in passerella figurano Annaida Colonna con il brand DIVINA, abiti da sposa e cerimonia, Andrea Tossani con TOSSANI LAB, Joesy Dumaguing con NOVELIA, Erik Zane con ERIKZANEBRAGA e Sophia Zaffalon con SGZ.

Sul palco si esibiscono Ludmilla Markova, Riccardo Errani, campione mondiale di rally, la scrittrice Vittoria Lotti, l’attore Denis Berri, la cantante Jasmine Costa, i baby ballerini dell’Accademia Arte Danza Bologna e Gian Paolo Mazzeo, con un’esibizione di salsa portoricana e cubana. Alla serata è presente anche una delle auto del Team Errani, una HF Turbo Integrale. Giuseppe Tramuta, ex commissario di Polizia di Stato, partecipa come ospite. In chiusura delle sfilate, Confesercenti Bologna e Bologna Fashion Week assegnano il Premio Qualità Moda 2026 al migliore stilista in passerella.

Il programma di sabato 21 novembre

La seconda serata segue lo stesso schema, con aperitivo alle 20 e sfilate dalle 21. Sfilano Erik Zane, Maria Chiara Sabattani con CENERENTOLA FASHION, Giulia Scioni con SIONIKA, Andrea Tossani, Jocelyn Gacad con ATHEA COUTURE, Antonella Siani con DIUFI BOUTIQUE, dedicato all’abbigliamento bimbi 0-16 anni, e Teresa Londino con MISTER FASCINO.

Tra gli artisti ci sono il musicista Cristian Di Domenico, noto come Dido Sax, l’attore Loris Baroni, la scrittrice Vittoria Lotti e l’esperta di trust e protezione patrimoniale Stefania Tamburini. Anche in questa serata il mago illusionista Lorenzo Guarardi anima l’intrattenimento, e la musica è selezionata da Mike DJ.

Biglietti e prenotazioni

Ogni serata costa 15 euro per l’ingresso allo show nella Sala Ludwig, e 15 euro anche per l’aperitivo nella hall, che va prenotato via WhatsApp al numero 339 5612516 scrivendo la parola “aperitivo”. Per informazioni su biglietti e partecipazione di stilisti e artisti si può scrivere a edizionibfw@ oppure contattare la direzione di Manolo Pedrazzi allo stesso numero WhatsApp. Il programma completo è disponibile sul sito.