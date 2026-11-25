Il tennis esce dal campo da gioco e diventa il bracciale più richiesto dell'inverno 2026, tra diamanti, zaffiri e dettagli inaspettati.

Il bracciale tennis, con la sua fila continua di pietre, è uno dei gioielli più riconoscibili e più longevi. Per l’inverno 2026 torna protagonista con forme e materiali nuovi, e viene presentato come uno dei pezzi che definiscono le tendenze della stagione, da regalare o da regalarsi.

La selezione dei gioielli di tendenza lo colloca accanto alle altre novità dell’autunno inverno 2026/2027, come le collane a girocollo e il bracciale rigido. Il tennis mantiene il suo fascino classico, ma si lascia reinterpretare con linee e dettagli più personali.

Forme geometriche e pietre come elemento principale

I tennis della stagione giocano con la geometria e le proporzioni. Alcuni hanno forme rigide, altri linee più morbide e sinuose. Il diamante resta l’elemento di partenza, e da lì nascono composizioni a mosaico che cambiano a seconda della taglia e della disposizione delle pietre.

Accanto al diamante compaiono gli zaffiri, usati in nuance rosate e romantiche, e le pietre tagliate in forme particolari, come il taglio baguette o quello ovale. Alcuni modelli hanno invece un profilo irregolare o allungato, con un aspetto tondeggiante e nostalgico, e piccole gemme che ricordano le gocce di rugiada.

Dettagli che cambiano il tennis classico

Il tennis si arricchisce di elementi decorativi che ne modificano il carattere. Un modello presenta un motivo sinuoso al centro, con un effetto rétro. Un altro è arricchito da occhi “evil eye”, che aggiungono un valore simbolico al gioiello. Una versione floreale propone una reinterpretazione del classico in chiave romantica, mentre un modello con diamanti alternati si ispira a piccoli cubetti di ghiaccio.

Il bracciale può essere indossato da solo o insieme ad altri gioielli. Viene abbinato a orecchini coordinati, a una collana, oppure spunta dal polsino di una camicia troppo lunga. Con un abito senza maniche diventa un accessorio da notare.

I modelli selezionati tra le firme

Tra i modelli proposti figurano i tennis di Suzanne Kalan, con profilo irregolare in oro e diamanti taglio baguette, e quello di Stone and Strand, in oro giallo minimal con diamanti rotondi. Anita Ko propone diamanti taglio ovale, mentre Sydney Evan ha un modello classico con diamanti regolari e montatura in oro, e una versione floreale.

Sophie Bille Brahe ha un tennis con un motivo sinuoso al centro, Jennifer Meyer lo arricchisce con occhi “evil eye”, Chopard lo propone con diamanti alternati e Bucherer con nuance rosa date dagli zaffiri. Shay Jewelry presenta diamanti taglio marquise e si coordina a orecchini a goccia. I prodotti sono disponibili sui siti di Net-a-Porter e Mytheresa.

Il bracciale nel resto della stagione

Il bracciale tennis non è l’unico gioiello da polso di tendenza. Il trend più forte per mano e polso è la maglia lavorata, quasi sempre decorata da pietre, mentre il bracciale rigido in oro giallo si distingue per dettagli in diamanti rotondi, madreperla e onici. Anche gli orologi si avvicinano ai gioielli, con casse e bracciali sempre più geometrici e quadranti brillanti.

Per scegliere un tennis, conviene partire dalla forma che si preferisce, rigida o sinuosa, e dalla pietra principale, diamante o zaffiro. Il modello si può poi abbinare agli altri gioielli già in casa.