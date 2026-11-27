Con il freddo e le prime cene di stagione, lo stivale alto torna al centro dei look. Lunghezze, volumi e materiali fanno la differenza.

Verso la fine di novembre le cene si moltiplicano e la scelta di cosa indossare diventa più urgente. In questo periodo la combinazione tra stivali al ginocchio e abiti torna a farsi notare, con una lettura nuova rispetto agli anni passati.

Chloé, Hermès, Sportmax e Tod’s hanno scelto lo stivale alto come calzatura portante di interi look nelle collezioni autunno inverno 2026. Lo stivale slancia la figura, protegge le gambe dal freddo e, abbinato all’abito giusto, funziona sia per una cena informale sia per un’uscita più curata.

L’abito in maglia come base del look

La maglia è il capo che la stagione ha messo al centro. I filati privilegiano micro-cashmere, lana extrafine e alpaca, in costruzioni più ampie e meno aderenti rispetto al passato. Colletti bon-ton, scolli a V e polo in maglia uniscono un’aria preppy a un’eleganza disinvolta, e le lavorazioni tridimensionali o a intreccio bastano da sole a definire il look.

La lunghezza midi è quella che si accorda meglio con lo stivale al ginocchio. L’orlo che cade tra ginocchio e caviglia lascia intravedere il gambale solo quando si cammina. Con un midi in costine fini, lo stivale chiude la silhouette senza appesantirla, soprattutto se il gambale è aderente ma non stringe la gamba. Un abito più corto, sopra il ginocchio, serve invece a far diventare lo stivale il punto focale, eventualmente bilanciato da un blazer o da un cappotto lungo.

Il volume dell’abito determina il tipo di stivale. Un modello di maglia con maniche ampie vuole uno stivale dal gambale contenuto e dalla linea pulita. Un abito a costine aderente regge invece uno stivale leggermente morbido, con pelle o camoscio che formano piccole pieghe lungo la gamba. Questi modelli, definiti slouchy, hanno un’aria romantica e informale che si accorda bene con la maglieria.

Per una scelta più rigorosa, lo stivale in pelle liscia con gambale aderente e tacco medio o sottile è il più versatile. In pelle lucida ha un carattere deciso, in camoscio opaco risulta quasi neutro. Il tacco kitten, tornato di moda in questa stagione, permette di alzarsi senza rinunciare al comfort nelle serate lunghe.

Gonne, minigonne e pantaloni: le proporzioni della gamba

Nelle collezioni autunno inverno 2026 la lunghezza della gonna serve a bilanciare la silhouette dello stivale. Etro e Roberto Cavalli abbinano lo stivale a gonne lunghe con spacco, che lasciano vedere la calzatura solo nei movimenti. Gli stivali stringati di Roberto Cavalli danno un tono più strutturato, mentre le versioni in suede di Etro richiamano un immaginario boho. Il contrasto tra la linea aderente dello stivale e il volume della gonna crea equilibrio, soprattutto se il resto del look è fatto di tessuti fluidi o di capispalla dalle proporzioni ampie.

Il riferimento agli anni Duemila resta forte. Miuccia Prada, nella collezione Miu Miu autunno-inverno 2002, impostò il look sugli knee-high boots, alternandoli ad alcuni modelli cuissardes e abbinandoli a minigonne e hot pants. Oggi le gonne corte restano tra gli abbinamenti più scelti, mentre per il freddo i pantaloni aderenti infilati nello stivale offrono una soluzione pratica, anche con il pantalone portato alla zuava.

Hermès e Ralph Lauren riprendono invece il mondo equestre. Il gambale dritto e i dettagli essenziali richiamano il guardaroba country e preppy, con pantaloni aderenti, giacche strutturate e maglieria. Lo stivale equestre si porta con jeans e blazer per un look casual, oppure con gonne midi e cappotti sartoriali per un’occasione più ricercata.

In città, con il cappotto lungo

Nello street style lo stivale al ginocchio compare con cappotti lunghi, soprattutto dalla silhouette morbida o oversize, che accompagnano il gambale e allungano la figura. Le minigonne e gli abiti corti lasciano la gamba in parte scoperta. Per il freddo si possono indossare collant velati o coprenti, in tonalità coordinate agli stivali. Le pelli nere restano le più scelte, mentre tra le proposte di tendenza ci sono anche i modelli multicolor e in pattern animalier.

Per chi vuole provare l’abbinamento, il tris cappotto lungo, abito in maglia e stivale al ginocchio dà una silhouette ordinata e stratificata, adatta alle uscite serali. Se l’abito ha uno spacco, lo stivale si vede solo nel movimento, con un effetto più misurato.