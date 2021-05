NFT, moda virtuale e riproduzione digitale della gestazione e dello sviluppo di un feto: la borsa virtuale chiamata ‘Baby Birkin’ è stata creata da due artisti per celebrare la vita ma anche l’iconico modello della borsa di lusso firmata Hermes.

Birkin di Hermes, l’edizione virtuale con un feto

Virtuale e mondo dell’alta moda si fondono: ‘Baby Birkin’ è la borsa digitale creata dagli artisti Mason Rothschild e Eric Ramirez in collaborazione con l’e-commerce Basic Space. Si tratta di una borsa virtuale, una installazione artistica che replica l’iconico modello Birkin firmato dal brand Hermes (il quale non ha nulla a che fare con l’operazione artistica e commerciale di Rothschild e Ramirez).

Quasi tutto normale, se non fosse che la borsa virtuale è chiamata ‘Baby Birkin’ proprio perché contiene un feto al proprio interno. Un modello trasparente di Birkin, sospeso in un paesaggio astrale e all’interno del quale si vede l’evoluzione di un feto nel pancione. I due artisti hanno voluto ricreare la gestazione e la creazione della vita, rifacendosi all’icona del lusso della borsa Birkin. In sottofondo una musica suggestiva che crea atmosfera.

In un post sul profilo Instagram di Basic Space viene riassunta l’identità di ‘Baby Birkin’:

“Baby Birkin” è un’opera d’arte NFT di @masonrothschild e @ericram_. L’animazione 2000×2000 in 3D max è accompagnata da un paesaggio sonoro, che amplifica questa illustrazione della gravidanza con una creazione enigmatica e un cenno ironico alla borsa iconica. La Birkin, del produttore francese di beni di lusso Hermes, è stata venerata come simbolo di lusso sin dalla sua introduzione negli anni ’80.

Birkin di Hermes con feto: cosa sono i NFT

NFT è l’acronimo di Not Fungible Token e consiste in un token crittografato unico e irreplicabile. Si tratta, in sostanza, di un certificato di autenticità virtuale, la cui documentazione è conservata nella blockchain. Attraverso i NFT si può attestare l’unicità dell’oggetto virtuale posseduto e si può affermare la sua originalità rispetto alle copie. Pezzi unici, spesso venduti all’asta per una ingente quantità di denaro, che spinge la gente all’acquisto di beni di lusso non più reali bensì virtuali, esplorando un nuovo campo del web. Gli esempi di NFT famosi sono molteplici, a partire dalle gif animate fino al primissimo tweet della storia del social media Twitter. Questo tipo di bene si sta inoltre allargando al settore della moda, riscontrando grande successo. È il caso appunto della Baby Birkin creata da Mason Rothschild e Eric Ramirez.

In ambito di moda virtuale si erano affermate anche le famose scarpe digitali firmate Gucci: in quel caso però non si tratta di un prodotto unico certificato NFT bensì di un prodotto di massa, di cui non esiste solamente una copia.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Basic.Space (@basic.space)

Birkin di Hermes con feto: i dettagli sull’asta

La Baby Birkin che replica il famoso e iconico modello Hermes, considerato un’icona di lusso, è stato messo all’asta. Quest’ultima si conclude il giorno 20 maggio 2021 alle ore 23:59: il termine ultimo per aggiudicarsi questo unico ed esclusivo NFT. La borsa virtuale ha raggiunto e superato offerte stratosferiche: 8.888 dollari, quindi poco più di 7mila euro. Insomma, possedere una borsa di lusso virtuale è arrivato a costare quasi quanto averla davvero tra le mani.

