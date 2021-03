La nuova moda in fatto di sneakers per la generazione dei millennials sono le scarpe virtuali: il brand di alta moda Gucci propone le sue Virtual25, da indossare unicamente online e ad un costo ridotto.

Gucci scarpe virtuali

Complice il distanziamento sociale e il lockdown per la pandemia di Coronavirus, la moda di oggi si sfoggia online.

Non si tratta però di post e foto sui social network, ma delle vere e proprie creazioni di moda che esistono solamente online. Il brand di alta moda Gucci infatti propone le prime scarpe virtuali, da scaricare online e da indossare su realtà virtuale. Il modello Virtual25 è scaricabile sull’app Gucci oppure sull’applicazione Wanna Kicks, con la quale Gucci ha iniziato una collaborazione. Le sneakers saranno visibili e indossabili solamente sulla realtà virtuale VR Chat e sul videogame Roblox: basterà farsi una foto o creare il proprio avatar per vederle.

Le Virtual25 sono disponibili sul mercato a soli 12 dollari, un prezzo competitivo rispetto alle normali scarpe Gucci indossabili nella realtà. Ovviamente le scarpe virtuali puntano ad un pubblico di giovanissimi, i cosiddetti digital natives che vivono quotidianamente sui social media e sulle piattaforme di gamers. Un modo innovativo e al passo con i tempi per ampliare il proprio target di vendite. Dai jeans macchiati d’erba Gucci alle sneakers virtuali, il brand si tiene al passo con i tempi e con i gusti delle nuove generazioni.

Come tutte le scarpe firmate dal brand Gucci, anche questo modello virtuale non manca di stile. Colori fluo che vanno dal verde all’azzurro e un innovativo modo per allacciarle con una rotella. Insomma, la moda si prepara ad una nuova svolta tutta tecnologica e virtuale.



