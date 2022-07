Quello che in apparenza sembrerebbe un incidente potrebbe essere invece l’ennesimo caso di negligenza famigliare. In Australia, ad Adelaide, la polizia sta indagando sulla morte di una bimba di 6 anni, trovata senza vita lo scorso venerdì, 15 luglio, presso la sua abitazione.

Bimba di 6 anni trovata morta: il caso

ll caso ha lasciato diversi dubbi agli inquirenti che, per questo, hanno deciso di avviare un’indagine per reati gravi. Dopo la perquisizione dell’abitazione, la scientifica ha cercato delle prove per far luce su alcuni sospetti. Nel frattempo, i 5 fratelli della bambina sono stati affidati ai servizi sociali.

Tra gli interrogativi che non hanno ancora trovato risposta, si parla di un’eventuale patologia mai curata che affliggeva la piccola Charlie.

Sembra che i figli della coppia vivessero in uno stato di abbandono e degrado.

Bimba di 6 anni trovata morta: le testimonianze

I vicini di casa e i conoscenti, interrogati nel corso delle indagini, sostengono che la bimba di 6 anni soffrisse di vari problemi di salute. Le autorità stanno cercando di far capo alle accuse, individuando che tipo di alimentazione seguisse insieme ai suoi fratelli.

La polizia e i vari enti d’assistenza avevano avuto già dei contatti con la famiglia in passato, a causa delle segnalazioni ricevute proprio per la preoccupazione relativa allo stato di salute dei piccoli: sporchi e tenuti in casa senza un’adeguata istruzione.

Il giorno in cui è stata trovata morta in casa, nessuno vedeva Charlie da settimane. Secondo le dichiarazioni di sua madre, la bambina era malata, nonostante non l’avesse fatta visitare da alcun medico.

Lo scorso gennaio 2021, i figli avevano anche assistito ad uno spettacolo raccapricciante: l’aggressione del padre alla madre, accoltellata a causa degli effetti della droga. Neanche in questo caso, i bambini erano stati allontanati dal nucleo famigliare.