Bianca Berlinguer si è sfogata contro la Rai che ha sospeso il contratto al sociologo Alessandro Orsini.

Bianca Berlinguer contro la Rai

Bianca Berlinguer si è sfogata pubblicamente contro la Rai per aver stracciato il contratto con il docente di sociologia e terrorismo Alessandro Orsini e ha fatto sapere che il sociologo verrà comunque intervistato a Cartabianca, anche senza compenso.

“Io devo competere con due programmi agguerriti come quello di Giovanni Floris sul La7 e quello di Mario Giordano su Rete4. Se non vengono da me, vanno da loro, che dispongono di più mezzi e hanno molti più ospiti sotto contratto”, ha fatto sapere Bianca Berlinguer, e ancora: “Sono rimasta molto amareggiata perché la prerogativa di chi ha la responsabilità di un programma è poter scegliere i contenuti e decidere gli ospiti del dibattito.

Reputo grave il fatto di non essere stata consultata”.

I vertici Rai replicheranno alle parole della celebre conduttrice?

La decisione di Alessandro Orsini

Dopo il comunicato ufficiale della Rai e la replica di Bianca Berlinguer, Alessandro Orsini ha fatto sapere che prenderà comunque parte alla puntata di Cartabianca del 29 marzo a titolo gratuito. La polemica al momento non sembra in procinto di placarsi e ovviamente la questione creerà un precedente che potrebbe rivelarsi difficile da gestire.

“La direzione di Rai 3, d’intesa con l’amministratore delegato della Rai, ha ritenuto opportuno non dar seguito al contratto originato su iniziativa del programma “Cartabianca” che prevedeva un compenso per la presenza del professor Alessandro Orsini nella trasmissione”, ha fatto sapere la Rai in un comunicato ufficiale.