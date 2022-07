La conferma della brutta notizia è arrivata tre giorni fa, con uno “spensierato” post pubblicato su Instagram: Benedetta Rossi, la regina delle ricette di Youtube Italia, è risultata positiva al Covid-19.

Come da protocollo, la youtuber, amatissima dal pubblico femminile, si è dovuta isolare presso la sua residenza, l’agriturismo che gestisce insieme al marito, in attesa del tampone negativo.

Fortunatamente, le sue condizioni di salute sono molto buone: stando al suo racconto, il Covid se lo deve essere preso in una forma particolarmente lieve.

Con il solito garbo che la contraddistingue, Benedetta ci ha rivelato di essere risultata positiva al tampone con il sorriso stampato sulla faccia, immersa nel suo enorme giardino e circondato da frutta e verdura pronte da cucinare.”Guardate che super raccolto ho fatto oggi ! Mi sento proprio “positiva” in tutti i sensi!” ha scritto Benedetta, lasciando intendere di avere il Covid senza citare direttamente “la brutta bestia”.

Qui sotto potete recuperare il post di Benedetta Rossi.

Via Instagram Stories, Benedetta Rossi ha tenuto a tranquillizzare tutti i follower: la webstar sta generalmente bene ed è già tornata al lavoro fra i fornelli.

Purtroppo però è ancora leggermente positiva: questo la costringerà a rimanere chiusa in casa ancora per un po’. Ecco il suo racconto:

Stamattina mi sono rifatta il tampone, si vede una linea sottilissima sulla positività, quindi penso che già domani o dopodomani potrei essere negativa. Ieri ho dormito tutto il giorno, mi sono alzata ho fatto colazione, ho dato una sistemata a casa, mi sono ributtata sul letto e verso le 9 e mezza…ho dormito fino a mezzogiorno, ha cucinato Marco, ho dormito dalle 2 alle 4 e mezza. Poi ho fatto dei sonni profondissimi e ho sognato tantissimo, quindi un pochettino magari anche il cervello ha recuperato. Mi sento fortunata ad aver preso il Covid in questa forma così lieve, anche leggendo i vostri messaggi tanti mi avete scritto che state ancora male, che avete avuto la febbre alta, chi ha spossatezza che dura a lungo, chi ha ancora la tosse e non riesce a mandarla via. Io fortunatamente non ho avuto febbre, fortunatamente solo un po’ di mal di gola e raffreddore e un po’ di spossatezza.