Un incontro in famiglia a Los Angeles

Il 22 dicembre, Ben Affleck e Jennifer Lopez si sono incontrati a Los Angeles per un pranzo di famiglia, dimostrando che, nonostante le procedure di divorzio in corso, il loro legame rimane forte. I due ex coniugi hanno deciso di trascorrere le festività insieme, mantenendo un’atmosfera amichevole per il bene dei loro figli. La maggior parte dei regali scambiati era destinata ai bambini, ma Affleck ha voluto sorprendere la popstar con un dono davvero speciale.

Un regalo unico per Jennifer Lopez

Ben Affleck ha scelto un regalo originale e significativo per Jennifer: un libro autografato da Marlon Brando, acquistato in una libreria di nicchia a West Hollywood. Questo gesto dimostra quanto l’attore tenga ancora a JLo, considerando che lei è una grande fan dell’iconico attore de “Il Padrino”. Secondo fonti vicine alla coppia, il regalo è stato un modo per celebrare le festività insieme, nonostante le loro strade si siano separate. La fonte ha sottolineato che, sebbene le cose non siano più come prima, c’è ancora un profondo rispetto reciproco tra i due.

Un legame che va oltre il divorzio

La relazione tra Ben e Jennifer è caratterizzata da un forte legame, soprattutto per il bene dei loro figli. Seraphina, la figlia di Affleck, e i gemelli di Lopez, Emme e Max, frequentano la stessa scuola, il che li porta a trascorrere del tempo insieme. Nonostante non abbiano eredi in comune, entrambi si sforzano di mantenere un rapporto amichevole. Anche la figlia maggiore di Affleck, Violet, ha mantenuto un buon rapporto con Jennifer, dimostrando che la famiglia allargata può funzionare anche dopo una separazione.

Inoltre, dopo aver trascorso il Natale con Jennifer Lopez, Affleck ha passato il giorno di Natale con la sua ex moglie Jennifer Garner e i loro tre figli. Questo dimostra che, nonostante le relazioni passate, i due genitori sono in grado di collaborare per il bene dei loro figli, creando un ambiente sereno e affettuoso durante le festività.