Belen Rodriguez e Stefano De Martino sono stati più volte paparazzati insieme. Gli amici hanno confermato il ritorno di fiamma tanto atteso dai fan.

Belen e Stefano, la conferma degli amici: “È ritorno di fiamma”

Il ritorno di fiamma tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino potrebbe essere una realtà.

Da un mese i fan continuano a raccogliere dettagli di un rapporto ritrovato, molto più intimo del solito. Secondo gli amici della coppia, come riportato dal settimanale Chi, il ritorno di fiamma sarebbe confermato. Domenica 30 gennaio 2022 Belen e Stefano sono stati avvistati insieme in un ristorante di Milano, mentre festeggiavano il compleanno di Patrizia Griffini, una delle più care amiche della showgirl. I due hanno cantato insieme al karaoke e hanno ballato mostrando una grande complicità.

Belen e Stefano, amore ritrovato: “Farfalle nello stomaco”

Il settimanale Chi ha paparazzato Belen Rodriguez e Stefano De Martino mentre andavano a casa della showgirl, in compagnia di Patrizia Griffini. Poi, da soli, hanno raggiunto casa di De Martino, dove hanno trascorso la notte. In precedenza avevano già trascorso una notte insieme in un hotel. Alcune persone molto vicine a Belen hanno rivelato a Chi che la donna si sente finalmente “felice“, tanto da provare di nuovo le “farfalle nello stomaco” per questo grande amore ritrovato.

Il rapporto con Antonino Spinalbese

La showgirl ha detto ufficialmente addio ad Antonino Spinalbese, con cui ha avuto la piccola Luna Marì, che ora ha sei mesi. Tra i due il rapporto è finito e ormai l’unica cosa che li unisce è la figlia. La donna ha, infatti, trascorso le vacanze di Natale con Stefano, anche se in molti erano convinti che per l’occasione vedesse anche Antonino. Così non è stato, segno che tra i due i rapporti non sono dei migliori.