Celebre per aver interpretato con successo la parte del Conte Dracula, Bela Lugosi è oggi un vero e proprio divo del genere horror degli anni ’30. Formatosi a teatro è diventato poi un grande attore cinematografico, specialmente grazie alla sua gestualità grottesca.

Chi era Bela Lugosi

Bela Lugosi, all’anagrafe di Béla Ferenc Dezső Blaskó (Lugoj, 20 ottobre 1882 – Los Angeles, 16 agosto 1956), è stato un attore ungherese. Nasce a Lugos, oggi territorio rumeno ma ai tempi parte del territorio austro-ungarico, insieme ai fratelli, la madre e il padre banchiere. A soli 12 anni lascia la scuola e a 18 inizia la sua carriera di attore.

Esordisce nei teatri locali con piccoli spettacoli per poi crescere gradualmente fino ad interpretare opere di autori come Shakespeare.

Deve interrompere questa passione per partecipare alla guerra per poi tornare una volta conclusa e iniziare a studiare all’Accademia Teatrale di Budapest.

L’esordio e il successo di Bela Lugosi

Il primo film in cui appare risale al 1917 e prende il nome di “Az ezredes”, seguito da numerosi altri progetti nel suo paese per poi proseguire all’estero. Viene infatti ostacolato dal governo ungherese perchè crea un sindacato di attori che lo porta ad abbandonare il suo paese. Si trasferisce quindi a Vienna e poi a Berlino dove continua la sua carriera con discreto successo.

Nel 1920 lascia la Germania per trasferirsi negli Stati Uniti con la volontà di arrivare a New York e ottenere la cittadinanza. Riesce nel suo obiettivo e trova una compagnia teatrale nella comunità ungherese della città e così insieme a loro inizia a girare per il paese esibendosi per i connazionali migrati in America. Ottiene grande successo, tanto da ottenere nel 1922 la sua prima parte in inglese a Broadway.

A renderlo famoso in tutto il mondo è però il personaggio del Conte Dracula, interpretato per la prima volta a Broadway nel 1927. Il progetto ottiene così tanto successo da essere messo in scena per ben 261 repliche, seguite da un tour per tutti gli Stati Uniti. Quattro anni dopo realizza il suo sogno interpretando lo stesso personaggio ma nel film della Universal Pictures, ottenendo incredibile successo.

Gli ultimi anni di Bela Lugosi

Con questo progetto e con il ruolo di Ygor in “Il figlio di Frenkenstein” diventa subito un divo del genere horror per il decennio successivo. Numerosi i progetti così tra cui “Il dottor Miracolo”, “L’isola degli zombies” o “L’uomo lupo”. A renderlo efficace in questi ruoli è senza dubbio l’enfasi che pone nei gesti, stravaganti sinistri. Riesce ad allontanarsi da questo genere in rare occasioni tra cui si ricorda “Ninotchka”, una commedia, a fianco di Greta Garbo.

Con la fine degli anni quaranta inizia ad ottenere sempre meno ruoli, ciò si lega strettamente anche alla sua dipendenza: la morfina. Nel decennio successivo oltre ad avere problemi di salute ne ha anche a livello finanziario e questo lo porta ad accettare alcune parti sul grande schermo, ma solo per necessità.