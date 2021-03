La Mattel ha deciso di creare una Barbie interamente dedicata a lei. Un pezzo unico che vuole sottolineare che la storia di Bebe Vio deve essere da esempio e può diventare un modello per tante piccole bambine.

Chi è Bebe Vio

Beatrice Maria Adelaide Marzia Vio, chiamata da tutti Bebe Vio (Venezia, 4 marzo 1997), è una schermitrice italiana. Si appassiona di scherma a soli cinque anni quando inizia a praticare con entusiasmo questo sport. Nel 2008, quando ha da poco compiuto 11 anni, viene colpita da una grave meningite che le causa un’infezione seguita da necrosi.

Il risvolto negativo della malattia rende necessaria l’amputazione di avambracci e gambe. Dopo tre lunghi mesi di ricovero ospedaliero e quasi un anno di fisioterapia e riabilitazione decide di non lasciarsi buttare già e riprende l’attività sportiva a livello agonistico.

L’attività sportiva e i Giochi Paralimpici

Allenandosi sotto la guida di Federica Berton e Alice Esposito, Bebe è pronta a competere ufficialmente per la prima volta nel maggio 2010.

L’anno successivo dimostra il suo talento ottenendo il titolo di campionessa italiana Under-20 e nei 2012-2013 anche campionessa italiana assoluta.

Nel 2014 ottiene il titolo europeo assoluto paralimpico in quella che è detta categoria “B”. Lo stesso anno il Comitato Italiano Paralimpico le conferisce il premio come migliore atleta italiana del settore. Dopo numerosi altri titoli nazionali ed europei partecipa nel 2016 ai XV Giochi Paralimpici di Rio vincendo un oro negli individuali. L’anno successivo ottiene inoltre il titolo di campionessa mondiale paralimpica nel fioretto individuale.

Riconoscimenti e progetti personali

La storia della giovane atleta diventa un caso nazionale e Bebe si fa portavoce del settore diffondendo conoscenza sulla scherma paralimpica. La sua famiglia fonda inoltre un’associazione chiamata “Art4sport” che si occupa di aiutare bambini che hanno subito amputazioni a riavvicinarsi al mondo dello sport.

Insieme ai suoi genitori ha creato l’evento “Giochi senza barriere” che raccoglie ogni anno cantanti, sportivi e persone disabili in una giornata all’insegna dello sport. Il suo talento e la sua forza sono riconosciuti anche all’estero, infatti ha posato per la fotografa Anne Geddes per una campagna a favore della vaccinazione contro la meningite. In più Barack Obama l’ha invitata insieme alla delegazione italiana alla sua ultima cena di amministrazione.