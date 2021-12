Scontro Morgan-Lucarelli (e Mariotto) durante l’ultima puntata di Ballando con le Stelle. Il cantante si scaglia contro i giudici: “Andreste licenziati”.

Morgan contro i giudici di Ballando con le Stelle

L’ultima puntata di Ballando con le Stelle, per essere in linea con quelle precedenti, avrebbe dovuto contenere una scenata di Morgan, ormai celebre per le sue invettive contro i giudici (specialmente contro la Lucarelli).

E così è stato. Scontento per i giudizi ricevuti durante la finale, il cantante si è scagliato contro la Lucarelli e Mariotto, con commenti sulla loro professionalità.

Morgan contro Arisa: i giudici preferiscono lei

Nella finale di Ballando con le Stelle si sono scontrate due coppie per il primo posto: quella formata da Arisa e Vito Coppola e quella di Morgan e Alessandra Tripoli. I primi a scendere in pista e a lottare per la vittoria sono stati Morgan e Alessandra, poi Arisa e Vito.

Due esibizioni diverse, piene di ritmo da un lato e di sensualità dall’altro: non è sfuggito, però, qualche errore ad Arisa, sopraffatta dall’emozione per la finale. Nel momento delle votazioni, quindi, Morgan si aspettava di ricevere tutte le preferenze, ma così non è stato: solo Ivan Zazzaroni e Carolyn Smith lo hanno preferito, mentre gli altri hanno votato Arisa.

Morgan contro i giudici Mariotto e la Lucarelli: “Andreste licenziati”

L’ex dei Bluvertigo, a quel punto, non si è trattenuto: “Se le votazioni non fossero ancora aperte direi quello che penso di Mariotto e Selvaggia“.

Dopo la vittorio di Arisa nella lotta social, Morgan si piazza al terzo posto e sbotta contro i due giudici: “Spero che la prossima edizione voi non ci siate, due giudici come voi andrebbero licenziati, dovete smettere di rubare lo stipendio siete anti-artistici”. Milly Carlucci prova a calmare le acqua ma Selvaggia non ci sta: “Quindi ora non possiamo rispondere, non è giusto”. Nessun possibilità di replica decisa da Milly, che manda Morgan al suo posto: il cantante li saluta facendo il gesto del pollice all’ingiù.