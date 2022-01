Si vociferava di una cancellazione per paura di un ulteriore flop, in un periodo in cui gli ascolti dei programmi trasmessi dal Biscione non stavano raggiungendo i risultati sperati. Invece “Back to School” è stato solo rinviato e verrà trasmesso dal 4 gennaio su Italia 1.

Scopriamo allora insieme quando inizia, in cosa consiste il format e chi farà parte del cast.

Back to School, quando inizia e il cast

Dopo un primo rinvio “Back to School” è pronto a ritornare con l’inizio del nuovo anno. Il programma infatti, avrebbe dovuto andare in onda su Italia 1 a partire da mercoledì 10 novembre 2021, ma poco prima del debutto Mediaset aveva deciso di stoppare l’avvio.

La casa di produzione è la stessa de “La Caserma” e al timone ci sarà il dj e conduttore Nicola Savino. Durante il programma diviso in cinque puntate, si susseguiranno tantissimi ospiti vip, pronti a ritornare sui banchi delle elementari per rifare l’esame di Quinta.

Ma in cosa consiste il format? Come dicevamo, sono già state previste cinque puntate che andranno in onda ogni martedì e, in ognuna di queste, alcuni vip verranno sottoposti all’esame di Quinta Elementare.

I personaggi famosi dovranno quindi scavare tra remote conoscenze per essere valutati da 12 ragazzini delle elementari, freschi di sapere, ribattezzati “maestrini”. I ruoli quindi si invertono e ai bambini viene dato il compito di istruire i vip.

Gli ospiti delle prime due puntate

Il programma aprirà quindi le porte della sua piccola scuola martedì 4 gennaio 2022 e la prima puntata vedrà la partecipazione di volti noti come quello della famosa attrice Eleonora Giorgi o dell’ex deputata e attivista Vladimir Luxuria. Ci saranno anche l’ex calciatore Nicola Ventola, l’influencer ed ex gieffina Giulia Salemi, il rapper Clementino e il ciclista, fidanzato di Cecilia Rodriguez, Ignazio Moser.

La settimana dopo, quindi l’11 gennaio, stando alle anticipazioni parteciperanno l’ex gieffino ed esperto di moda Jonathan Kashanian, la conduttrice tv Benedetta Mazza, il giovane rapper Random, l’ex show girl Flavia Vento e il comico Scintilla. A loro si aggiungeranno anche tutti i vip “rimandati” della prima puntata.

Gli altri ospiti vip

Nella terza puntata, che verrà trasmessa il 18 gennaio, dovrebbero prendere parte al cast anche l’ex “bona” di “Avanti un altro” Paola Caruso, un altro ex calciatore, ovvero Totò Schillaci, la conduttrice Roberta Lanfranchi e la giornalista Maria Teresa Ruta. Per la penultima puntata invece, a sostenere gli esami di Quinta elementare ci saranno il wedding planner Enzo Miccio, l’ex gieffino e dj Andrea Zelletta, la conduttrice Eleonora Pedron, l’opinionista Antonella Elia e l’allenatore di calcio Gianluca Zambrotta.

Chiuderanno, il primo febbraio 2022, i vip Martina Hamdy, anche lei ex gieffina e meteorina di Meteo.it, la webstar Denis Dosio, l’ex rugbista e conduttore televisivo Andrea Lo Cicero, l’ex calciatore Evaristo Beccalossi e l’attrice, fotografa e regista famosa per la sua serie “The Lady”, Lory Del Santo.