Aurora Ramazzotti, per quel che riguarda lo stile, ha di certo ripreso da mamma Michelle Hunziker. La figlia d’arte ha mostrato ai seguaci un look da spiaggia che ha fatto il pieno di like. Neanche a dirlo, si tratta di un outfit griffatissimo.

Aurora Ramazzotti: il look da spiaggia

In vacanza a Forte dei Marmi, Aurora Ramazzotti ha sfoggiato un look da spiaggia che è stato particolarmente apprezzato. La figlia di Michelle Hunziker ed Eros ha optato per un bikini sui toni del turchese e una camicia copricostume che è il must have dell’estate 2022. A completare il tutto un bel cappello coordinato e un paio di occhiali da sole in stile anni Ottanta/Novanta.

Il look da spiaggia è griffatissimo

Il look da spiaggia della bella Aurora Ramazzotti è griffatissimo. Sia il costume da bagno che la camicia sono firmati Etro. Il bikini, un modello a triangolo con laccetti, ha fantasia Liquid Paisley nei colori del mare. La camicia, rigorosamente oversize, ha la medesima stampa, ma è sui toni del rosa. Così come il cappello, un modello pescatore bianco e rosa.

Quanto costa il look mare di Aurora Ramazzotti?

Sul sito del brand, il costume sfoggiato da Aurora ha un costo di 295 euro. Il cappello viene 240 euro, mentre la camicia 465 euro. Insomma, il look da spiaggia della Ramazzotti non è low cost. Se voleste imitarla, ad esclusione degli occhiali da sole, dovreste sborsare ben 1000 euro tondi tondi.