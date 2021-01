Aumentano le donne che investono in borsa: eToro, azioni Yoox e consigli

In passato il trading finanziario era un settore prettamente maschile, tuttavia negli ultimi anni la tendenza vede un numero crescente di donne, con una partecipazione in aumento nell’ambito degli investimenti in Borsa. eToro, famoso broker online specializzato nel social trading, ha registrato un forte incremento dei trader donna, con un aumento di clienti del 366% dall’inizio del 2020 ad oggi.

Inoltre, le opinioni su Etoro raccolte da meteofinanza.com, sito web che si occupa da anni di trading e investimenti, mostrano come le donne costituiscano una quota sempre più importante fra i trader all’interno della piattaforma. eToro piace per la semplicità delle piattaforme di trading, la presenza del conto demo gratuito e l’ampia gamma di asset su cui investire, con proposte interessanti come zero commissioni sulle azioni e ovviamente il social trading.

Ad ogni modo è proprio la Borsa a interessare maggiormente le donne trader, più attente degli uomini nella protezione del capitale e concentrate soprattutto su investimenti di lungo termine. La pianificazione porta le investitrici a studiare con attenzione le operazioni, usando non solo l’analisi tecnica ma anche quella fondamentale per strutturare portafogli più diversificati e sostenibili.

Il caso delle azioni Yoox e l’uscita da Piazza Affari

Su questo tema è interessante la storia di Yoox in Borsa, infatti per quanti si stanno chiedendo quanto valgono le azioni Yoox, la risposta è zero, o meglio non sono più disponibili sul mercato. Il 20 giugno 2018 la società è uscita da Piazza Affari, di fatto lasciando la Borsa e iniziando un percorso imprenditoriale differente. Due anni e mezzo fa il titolo viene revocato, dopo l’acquisizione integrale da parte di Richemont, gruppo svizzero specializzato nel settore del lusso.

La partnership era già cominciata nel 2015, con la fusione tra l’azienda italiana Yoox e la ginevrina Net-a-Porter, con la nascita del gruppo Ynap. Oggi si tratta di una realtà internazionale tra le più importanti nel comparto del luxury fashion, con una forte prevalenza nel settore dello shopping online e dell’e-commerce. L’Opa di Richemont dichiara la fine dell’avventura di Yoox alla Borsa di Milano, con la delusione di molti investitori che credevano nelle potenzialità dell’azienda italiana.

Il gruppo è operativo in 180 Paesi del mondo con 4,3 milioni di clienti, con un business incentrato sui canali di vendita online tramite piattaforme come yoox.com. La vicenda ci insegna l’importanza dell’analisi fondamentale, per rimanere sempre aggiornati sulle ultime notizie economiche e capire cosa succede nel mondo reale, un approccio essenziale per una maggiore comprensione delle dinamiche finanziarie. L’analisi tecnica è essenziale, ma da sola non basta per investire in modo consapevole e svolgere analisi approfondite.

Come investire in modo prudente in Borsa

Secondo una ricerca condotta da Vanguard negli Stati Uniti, ripresa anche dal Financial Times, le donne eseguono meno operazioni nel trading rispetto agli uomini ma riescono ad ottenere risultati migliori. Spesso privilegiano gli investimenti di lungo termine, infatti nel 2019 appena il 4% delle donne con un conto di trading negli USA ha effettuato dei movimenti. Secondo gli esperti, la causa sarebbe proprio una minore propensione al rischio, approccio che richiede una maggiore pianificazione prima di investire.

Un fenomeno significativo è l’aumento delle giovani donne che si affacciano al trading, con tassi di crescita considerevoli nella Generazione Z, ovvero le nate a partire dal 1995. Oggi esiste più comprensione rispetto all’importanza di iniziare a investire presto, per costruire nel tempo un portafoglio strutturato e ottenere un ritorno economico nel lungo termine. La sfiducia delle nuove generazioni nei confronti del sistema previdenziale, con uno standard di vita che sale ogni anno, porta a voler gestire direttamente i propri risparmi per investirli secondo i propri obiettivi.

Fare trading in modo prudente rappresenta senza dubbio una soluzione intelligente, per scegliere in maniera accurata gli asset su cui puntare in base ai risultati che si vogliono ottenere da qui a 10, 20 o 30 anni. Del resto è l’approccio seguito da grandi investitori come Warren Buffett, un guru dei mercati che ha sempre preferito le operazioni all life. Ad ogni modo è indispensabile investire prima di tutto nella formazione professionale, per acquisire quelle competenze essenziali per amministrare correttamente il proprio capitale e investirlo in modo sostenibile.