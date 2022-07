A Napoli è stato arrestato un cardiologo che diceva di essere ad operare ma era a sciare: Giuseppe De Martino si trova ai domiciliari dopo un blitz dei Nas che ha accertato come non fosse in servizio ma sulle nevi di Madonna di Campiglio.

Secondo una presunzione di reato molto seria il medico avrebbe falsificato le cartelle cliniche. De Martino, spiegano i media, è già stato rinviato a giudizio dal tribunale di Napoli per una presunta falsificazione di cartelle cliniche.

Arrestato cardiologo, era a sciare in servizio

L’indagato operava in una clinica privata di Napoli, la Clinica Mediterranea, ed avrebbe simulato di essere in sala operatoria per interventi censiti come più invasivi e quindi più costosi.

In realtà, secondo l’ipotesi di reato, era in vacanza in un relais, sulle piste da sci.

Le urla al personale: “Qui comando io!”

E sempre secondo lo storico di quella presunzione penale contro di lui il medico avrebbe somministrato anestetici, senza averne titolo, arrivando a minacciare gli infermieri che si rifiutavano senza la necessaria supervisione degli specialisti. Lo avrebbe fatto urlando: “Qui comando io”. E non è un caso che a far partire le indagini dei Carabinieri siano state proprio le denunce del personale della clinica.