Antonio Medugno imbrogliato da Alex e Delia

Anche se il GF Vip è finito, Alex Belli continua a far parlare di sé. Nelle ultime ore, l’attore e la moglie Delia Duran hanno organizzato un tranello ai danni di Antonio Medugno. Quest’ultimo, amareggiato da quanto successo, si è sfogato sui social.

Il “Men”, però, non ha accettato le sue parole.

“Antonio Medugno è cascato in un tranello. Il mio manager mi ha chiamato e mi ha detto che Antonio Medugno lo ha chiamato ed era perplesso perché Alex Belli gli aveva dato un appuntamento e in realtà si era presentata Delia che affettuosa lo abbraccia. Così siamo risaliti a tutto: avevano mandato dei paparazzi all’insaputa di Antonio e scattato delle foto perché volevano fare un finto gossip“, ha annunciato l’esperta di gossip Deianira Marzano.

Stando alle sue parole, Alex e Delia non avrebbero fatto altro che organizzare una finta paparazzata ai danni di Antonio. Insomma, il lupo perde il pelo ma non il vizio.

Dopo il racconto di Deianira, Antonio Medugno ha rotto il silenzio e ha raccontato come sono andate le cose. Medugno ha dichiarato:

“Allora ragazzi ho appena visto la storia di Deianira e vi spiego come sono andate le cose. Ieri mi chiama Alex per una cosa lavorativa, dice di volermi vedere al centro di Milano e mi da appuntamento fuori da un parrucchiere. Vado lì e c’è solo Delia, Alex non c’è più. Chiacchieriamo del più e del meno, siamo fuori dal parrucchiere e nulla, alla fine si era organizzata una paparazzata tra e me e Delia. Alla fine non c’è stato niente neanche questa volta e nulla, loser game Belli. Non è andata bene, però il mio manager Alessandro mi aveva avvertito di tutto questo. Male”.