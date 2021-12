Coppia aperta? Alex e Delia fanno chiarezza

Alex Belli e Delia Duran hanno rotto il silenzio in merito alle ipotesi in circolazione in merito alla loro presunta coppia aperta.

Alex Belli e Delia Duran: la coppia aperta

Visti i trascorsi di Alex Belli e Soleil Sorge e visto il bacio scambiato da Delia Duran e Carlo Cuozzo, in tanti si sono chiesti se quella tra i due non fosse una coppia aperta (ossia una coppia poligama).

Sulla questione sono intervenuti gli stessi Alex Belli e Delia Duran, che hanno categoricamente smentito tale ipotesi: “Noi non siamo una coppia aperta, la nostra è libertà mentale: quello che ci ha unito fin dall’inizio è proprio questa libertà che abbiamo”, ha dichiarato l’attore, mentre sua moglie ha specificato: “Libertà di raccontare che una coppia può essere open mind, sempre però portando rispetto. Lì al GF Vip Alex non mi ha portato rispetto“.

Alex Belli e Delia Duran: la verità sul loro amore

Delia Duran ha dichiarato di aver perdonato Alex Belli per il suo comportamento con Soleil perché sarebbe ancora “troppo innamorata di lui”. La modella ha anche dichiarato che, essendo cattolica, non ammetterebbe l’idea di una “coppia aperta” con suo marito. Per quanto riguarda Alex Belli sembra proprio che l’attore sia deciso a restare con la moglie e infatti ha dichiarato di voler progettare insieme a lei l’arrivo di un figlio.

“Prima facciamo un piccolo Belli, poi quando tutte le cose saranno a posto vediamo il matrimonio”, ha dichiarato l’attore, che adesso sarebbe impegnato a riconquistare la fiducia di sua moglie.

Alex Belli e Soleil Sorge

Com’era prevedibile, Soleil Sorge non ha preso affatto bene la fine della sua relazione con Belli. Quando l’attore ha lasciato il GF Vip insieme a Delia, l’influencer ha tuonato: “Vanno via cornuti e felici!”, ha detto, e ancora: “Tra l’uno e l’altra sono disposti a tutto. Ora andranno a fare qualche ospitata televisiva, qualche intervista cercando di riparare alla brutta figura che ha fatto!”