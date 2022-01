Sabato 29 gennaio torna C’è posta per te con una nuova puntata ricca di emozioni: i fan sono già in trepidante attesa di conoscere le storie più commoventi e quelle più divertenti che animeranno il sabato sera di Canale 5.

Dalle prime anticipazioni è possibile scoprire chi saranno i due nuovi ospiti.

In arrivo una nuova puntata di C’è posta per te

Due nuovi ospiti pronti a regalare sorprese speciali agli invitati di C’è posta per te, commuovendo ed emozionando il pubblico.

Le storie della gente comune coinvolgono i numerosi telespettatori, che ogni sabato, fedelmente, seguono Maria De Filippi.

C’è chi si immedesima in certe vicende, chi si commuove per gli episodi più dolorosi. A regalare qualche sorriso in più dopo pianti ed emozioni sono gli ospiti che si susseguono puntata dopo puntata.

Anticipazioni C’è posta per te: chi saranno gli ospiti di sabato 29 gennaio?

Le fan più affezionate e gli sportivi più appassionati saranno soddisfatti: gli ospiti della puntata di sabato 29 gennaio 2022 sono famosi al grande pubblico.

A regalare sorprese emozionanti saranno Marco Bocci, attore famosissimo, e il mister Roberto Mancini, reduce dal successo degli Europei.