C’è poco da dire. Anna Tatangelo è apparsa come una dea sotto il sole di Taormina. La cantante di Sora ha pubblicato in queste ultime ore alcuni scatti intimi dove sfoggia un bikini che valorizza le forme scolpite e asciutte. Dopo una stagione non semplice e impegnativa, per Anna Tatangelo è arrivato dunque il momento di godersi un meritato relax.

Anna Tatangelo, il bikini mozzafiato incanta tutti

Negli scatti fatti all’interno dello yacht la cantante non ha lasciato nulla al caso. Per l’occasione la cantante ha scelto un bikini di colore nero con dettagli floreali dorati. Lo slip è sgambato e valorizza le gambe perfette. I capelli sono stati lasciati semplicemente sciolti, al vento. Inutile dire che il vero plus è il panorama da sogno di Taormina che è stata immortalata in successive foto.

La cantante è pronta per una nuova avventura in televisione

Nel frattempo ci sono grandi progetti che bollono in pentola per Anna Tatangelo. Il programma “Scene da un matrimonio” tornerà a tenere compagnia gli italiani nel pomeriggio di sabato a partire dalla prossima stagione 2022-2023. L’artista è infine tornata single dopo il “tira e molla” con Livio Cori.