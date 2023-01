Anna Kendrick è un’attrice che è realmente riuscita a conquistare Hollywood. Una carriera davvero incredibile, iniziata come comparsa, che le ha fatto ottenere un enorme successo in tutto il mondo.

Anna Kendrick: gli inizi della sua carriera e i primi ruoli

Anna Kendrick è partita dal basso, ma ha intrapreso una carriera davvero stellare, lavorando con tanti grandi di Hollywood, come Ben Affleck, Tim Roth, Johnny Depp, Meryl Streep, Robert Redford, Ben Stiller, George Clooney.

Nonostante l’incredibile successo quello che appare guardandola è tanta normalità e questo la rende ancora più amata dal pubblico. Una bellezza da ragazza della porta accanto e un talento davvero incredibile. La sua passione per la recitazione è iniziata quando era piccola. I genitori non avevano nulla a che fare con il mondo dello spettacolo, ma questo non è stato un ostacolo. Lei stessa ha raccontato di aver sempre ballato e cantato e di aver sempre avuto voglia di esibirsi, già quando era molto piccola.

Ha spiegato che i suoi genitori l’hanno sempre sostenuta e trattata con maturità, ascoltandola anche quando ripeteva solo di voler andare a Broadway, e l’hanno aiutata a raggiungere il suo sogno. Anna Kendrick ha avuto molti ruoli, anche secondari, come in Twilight, e ha lavorato anche nel doppiaggio, in Trolls World Tour, fino ad essere presente in una serie di film che complessivamente hanno incassato quasi tre miliardi e mezzo di dollari.

Nella saga di Twilight l’attrice ha interpretato Jessica Stanley, l’amica di Bella, partecipando a film che hanno ottenuto un successo davvero incredibile. Le sue grandi capacità sono emerse nella trilogia di Pitch Perfect, altra saga di successo, grazie alla sua interpretazione del brano Cups, che ha mostrato al mondo il suo talento. Il ruolo che l’ha resa davvero famosa e che le ha fatto guadagnare una nomination agli Oscar come migliore attrice protagonista è stato quello di Natalie, tagliatrice di teste in erba che impara il mestiere da George Clooney, nella pellicola Tra le nuvole. L’attrice ha raccontato che era terrorizzata di dover lavorare con Clooney, ma che l’attore è consapevole dell’effetto che fa sulle persone e quindi cerca sempre di metterle a loro agio.

Le sfaccettature di Anna Kendrick e l’aneddoto sul primo amore

Anna Kendrick sa fare tutto e può essere rigida, vestita da educanda e remissiva, ma anche in grado di scatenarsi e ballare sui tavoli, da vera provocatrice. Sa interpretare bene qualsiasi ruolo, con grande talento. Come in Un piccolo favore. All’inizio è la mamma perfetta che fa sentire tutte non all’altezza, poi indossa tacchi vertiginosi e ampie scollature e si arriva a scoprire che è andata a letto con il fratellastro. “Non ho mai avuto problemi con scene di sesso simulate che riguardano il personaggio” ha dichiarato l’attrice, nonostante sia una persona molto riservata. Nel 2014 ha reso pubblica la relazione con il direttore della fotografia Ben Richardson, ma da quel momento ha sempre tenuto la vita privata lontana dai riflettori. “Quando ero alle elementari il mio primo amore si chiamava Robbie. Quando gli ho detto che mi piaceva, mi ha risposto che ero troppo bassa e questa cosa mi aveva spezzato il cuore. Mi piace essere bassa, non mi crea alcun problema” è l’aneddoto che ha raccontato l’attrice sul suo primo amore. Anna Kendrick è alta un metro e 57.