Anna Falchi ha svelato i retroscena della sua rottura da Andrea Ruggieri, a cui è stata legata per 10 anni prima di decidere per l’addio. La coppia era da poco andata a convivere.

Anna Falchi: la rottura da Andrea Ruggieri

Dopo oltre 10 anni d’amore Anna Falchi ha detto addio a Andrea Ruggieri, con cui era da poco andata a convivere. L’attrice e conduttrice tv ha dichiarato che sarebbe stata proprio la convivenza a farle avvertire delle problematiche che, un tempo, non aveva recepito. La Falchi ha sottolineato che comunque Andrea Ruggieri resta l’uomo importante della sua vita, anche se oggi al suo fianco c’è l’esperto di comunicazione Walter Rodinò, con cui sembra aver ritrovato la serenità.

“Alla fine non mi vedevo amata e considerata come avrei voluto. Mi sentivo data un po’ per scontata, mi mancava qualcosa e questo mi faceva sentire a disagio”, ha dichiarto l’attrice, mentre in merito alla sua nuova storia d’amore ha detto: “Ci stiamo conoscendo. Ci stiamo frequentando: parliamo, ci capiamo. Lui ha due figli, io una, il linguaggio è comune”.

Per quanto riguarda la convivenza, Anna Falchi ha precisato che non andrà di nuovo a convivere con qualcuno e che d’ora in avanti avrebbe l’intenzione di concentrarsi unicamente su sua figlia, Alyssa.