Nota per aver interpretato Vera Sultenfuss nel film My Girl del 1991 e nel sequel del 1994 My Girl 2; Anna Chlumsky è un’attrice statunitense nata nel 1980 a Chicago. Ha iniziato a recitare fin da piccola e una pausa dalla recitazione le ha fatto capire che questa era la sua strada.

Conosciamola meglio.

Chi è Anna Chlumsky

Anna Chlumsky è nata il 3 dicembre 1980 a Chigaco , Illinois. È un’attrice americana di origine polacche. Sua madre Nancy è un’attrice e cantante, suo padre Frank Chlumsky è musicista e chef. Entra a far parte del mondo dello spettacolo in giovane età partecipando, insieme alla madre, ad uno spot pubblicitario. Ha cominciato a recitare come protagonista nel film My Girl nel 1991, e nel sequel My Girl 2, 1994, recitando accano a Dan Aykroyd e Jamie Lee Curtis.

Carriera

Nel 1995 è stata protagonista, insieme a Christina Ricci, nel film Un’amicizia pericolosa. Poco dopo, nel 1999, decise di allontanarsi dalla recitazione, dedicandosi agli studi. Frequenta l’Università di Chicago conseguendo la laurea in Studi internazionali nel 2002. Inizia a lavorare come assistente editoriale ma non trovando il lavoro soddisfacente e gratificante, capisce che la sua aspirazione non era questa e decide quindi di tornare sui suoi passi riprendendo la sua carriera nel mondo dello spettacolo.

Dal 2007 in poi è apparsa in diverse serie tv, tra cui Law & Order, 30 Rock, Cupid e White collar. Torna a recitare per il grande schermo nel 2007 in Blood Car; appare poi nel 2009 nel film In the loop, poi nel 2011 in The Pill – La pillola del giorno dopo e nel 2015 in The End of the Tour – Un viaggio con David Foster Wallace. Dal 2012 al 2019 fa parte del cast della serie televisiva HBO Veep – Vicepresidente incompetente, interpretando Amy Brookheimer, per la quale ha ricevuto la nomina ai Primetime Emmy Award come migliore attrice non protagonista in una serie comica; tra il 2013 e il 2014 recita in diversi episodi di Hannibal e nel 2017 di Halt and Catch Fire.

Nel 2022 Anna Chlumsky sarà protagonista nei panni della giornalista Vivian, affiancata da Julia Garner nel ruolo della misteriosa Delvey in una nuova serie targata Shondaland, la casa produttrice Shonda Rhimes: Inventing Anna. Ispirata all’articolo di Jessica Pressler, la serie racconta la vera storia di Anna Delvey, pseudonimo di Anna Sorokin.

Vivian è una giornalista che indaga sul caso di Anna Delvey, giovane donna che ha messo in scena una serie di raggiri presentandosi come ereditiera tedesca con una fortuna di oltre 60 milioni, riuscendo farsi dare decine di migliaia di dollari in prestito da banche e amici. Conosciuta nel jet set newyorkese con il suo pseudonimo, ha vissuto negli alberghi di lusso di Manhattan e ha viaggiato a bordo di jet privati, senza mai pagare il conto, raccontando tutta la sua lussuosa vita su Instagram e accumulando debiti per oltre 275 mila dollari.

Nel corso della sua carriera Anna Chlumsky ha vinto un MTV Movie Award, tre Young Artist Award e un Gracie Award.

Vita privata

Nel 2008 si sposa con Shaun So, i due hanno avuto due bambine; Penelope Joan So nata l’11 luglio 2013 e Clara Elisabeth So, nata il 20 luglio 2016.