Angelo Costabile, attore e conduttore televisivo, è stato associato per alcuni anni al nome di Corinne Cléry a causa della loro relazione sentimentale. Nel 2023 Costabile diventa uno dei concorrenti dell’Isola dei Famosi: scopriamo insieme qualcosa in più su di lui, tra la vita professionale e quella privata.

Angelo Costabile: chi è il conduttore e attore?

Nato a Paola, in provincia di Cosenza, nel 1978, Angelo Costabile ha 45 anni. Inizialmente il suo sogno più grande era quello di diventare un calciatore (ha giocato in alcune squadre calabresi della serie Eccellenza, come il Tropea, il San Lucido-Paolana e il Cirò Marina), ma passati i 20 anni ha capito di volere intraprendere una strada differente, ossia quella della recitazione. Il volto di Angelo Costabile, infatti, è stato visto in serie di grande successo come Don Matteo e in film quali La meglio gioventù, La terra è fatta così e La stella che non c’è.

Da Paola l’attore si trasferisce a Roma, la città che lo accoglie e che gli consente di intraprendere la sua strada. Dopo avere frequentato diverse scuole di recitazione e numerosi corsi, Costabile debutta sul piccolo schermo e la sua carriera comincia a prendere una piega piuttosto positiva.

Come in molti già sanno, il nome di Angelo Costabile è stato associato per alcuni anni a quello dell’attrice francese Corinne Cléry. Insieme a quest’ultima Costabile nel 2013 ha partecipato a Pechino Express nella squadra dei “Fidanzati“.

Nel mese di febbraio 2020 l’attore è rimasto ferito da una caduta di un albero mentre stava passeggiando per le vie di Roma. La paura è stata tanta, soprattutto perché Costabile ha realmente rischiato di morire a causa del forte impatto dell’albero. L’episodio ha destato molto scalpore e sono nate anche diverse polemiche sulla situazione di disagio della capitale.

Nel 2023, più precisamente ad aprile, Angelo Costabile entra a fare parte del cast della nuova edizione dell’Isola dei Famosi condotta da Ilary Blasi.

La vita privata di Angelo Costabile

Angelo Costabile è presente anche sui social media. Il suo profilo Instagram (@angelo_costabile) è seguito da 4177 follower, per un totale di 642 post pubblicati. Qui l’attore è solito pubblicare contenuti che riguardano la sua vita di tutti i giorni e la sua vita professionale. Si notano scatti legati al campo da calcio e scatti all’interno di studi televisivi.

Per quanto riguarda invece la sfera sentimentale, Costabile ha avuto una relazione con l’attrice Corinne Cléry, iniziata ufficialmente nel 2017 e per la quale non sono mancate polemiche e scalpore generale. Il motivo di tale trambusto? La differenza di età tra i due. Corinne Cléry, infatti, è più grande di Costabile di 28 anni (classe 1950) e spesso i media hanno parlato di “toy boy”, riferendosi proprio al “ruolo” dell’attore con Cléry. In realtà i due si sono innamorati davvero e la loro storia d’amore è stata piena di felicità e di serenità. A quanto pare, però, l’amore ha trovato la fine nel 2019, ma sono ancora diversi i dubbi riguardo il loro rapporto: spesso e volentieri, infatti, Angelo Costabile e Corinne Cléry sono avvistati insieme.