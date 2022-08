Corinne Clery: chi è, carriera, quanti anni ha, compagno

Conosciuta in tutto il mondo, Corinne Cléry ha alle spalle una carriera professionale di tutto rispetto. Carismatica, sensuale e bellissima, l’attrice non ha perso la voglia di mettersi in gioco, tant’è che la troveremo tra le protagoniste del nuovo show di Mara Maionchi Nudi per la vita, dove una serie di celebrità dovrà cimentarsi in spogliarelli, il tutto per sostenere delle importanti cause benefiche.

Andiamo ora a conoscere un po’ più nel dettaglio il profilo dell’attrice francese Corinne Cléry.

Corinne Cléry: la vita e la carriera da attrice

Corinne Cléry (all’anagrafe Corinne Marie Picolo), è nata a Parigi il 23 marzo 1950 e oggi ha 72 anni. Agli inizi di carriera ha optato per lo pseudonimo Corinne Piccoli, ma adesso tutto il mondo la conosce come Corinne Cléry.

Da sempre donna bellissima e super sensuale, Corinne Cléry ha fatto breccia nel cuore di moltissimi telespettatori con il film Historie d’O, pellicola dallo stampo erotico del 1975.

Tra le parti che le rendono maggiormente giustizia e per cui l’attrice francese è decisamente ricordata in positivo vi è quella della Bond Girl Corinne Dufour nel film di James Bond Agente 007, Moonraker – Operazione Spazio, del 1979.

Da quel momento in poi, però, la svolta cinematografica si sposta in Italia, dove Corinne Cléry lavora maggiormente a film erotici e a commedie. Lavora a fianco di grandi nomi quali Sergio Corbucci, Salvatore Samperi, Pasquale Festa Campanile, Carlo Vanzina, Carlo Lizzani, Giorgio Capitani e moltissimi altri.

Durante la sua carriera Corinne Cléry partecipa anche alla famosa rubrica pubblicitaria di Rai 1, Carosello, e lo fa dal 1974 al 1976 insieme a Yul Brinner e Gigi Bonos, con una pubblicità dedicata al brandy Rné Briand.

Le sue esperienze in televisione si arricchiscono durante gli anni Ottanta, quando partecipa a diversi progetti. Citandone alcuni, troviamo: Benedetta & Company (1983), Disperatamente Giulia (1989), Vita coi figli (1990). Negli anni 2000, invece, la vediamo impegnata come protagonista nella fiction (divenuta poi soap opera) di Rai 1 Incatesimo 8-9, nelle vesti di Viola Dessì.

Corinne Cléry, però, non ha fatto solamente l’attrice, ma ha voluto sperimentare anche il mondo della conduzione e dei programmi tv. Nel dicembre del 1983, infatti, ha presentanto il programma Forte Fortissimo TV Top insieme a Sammy Barbot, ma non solo. Nel gennaio 2009 ha partecipato anche al noto reality show ballerino Ballando con le stelle, e lo ha fatto in coppia con Chuck Danza.

Non ha rinunciato nemmeno all’avventura e così, nel settembre 2013 si è buttata ufficialmente in un nuovo ed esilarante programma: Pechino Express di Rai 2, dove ha gareggiato in coppia con l’attore Angelo Costabile (che diventerà anche suo fidanzato, nel 2017). Da spuntare per lei anche il Grande Fratello Vip, a cui l’attrice ha partecipato nel 2017.

Tra le sue apparizioni più recenti troviamo la partecipazione nel 2021 a una puntata dei Soliti ignoti, il gioco condotto da Amdeus su Rai 1. In tale occasione, la Cléry ha vinto 20.400 euro, devoluti interamente all’Istituto Spallanzani di Roma.

Gli amori di Corinne Cléry

Degli amori di Corinne Cléry si è discusso tanto e lo si fa tuttora. Sappiamo che all’età di 17 anni l’attrice si è sposata con Hubert Wayaffe, dal quale ha avuto il suo primo (e unico) figlio: Alexandre.

Dopo la conclusione del matrimonio con Hubert, la Cléry sposa Beppe Ercole nel 2004, conosciuto come arredatore ed ex marito di Serena Grandi (con la quale l’attrice pare avere fatto pace). La coppia, comunque, è rimasta insieme fino alla morte di lui, avvenuta nel 2010.

Tra le storie che più hanno fatto discutere c’è sicuramente quella con Angelo Costabile, conosciuto durante Pechino Express. I due sono rimasti insieme per diversi anni per poi separarsi ufficialmente dopo diversi anni d’amore.