Dal lavoro in tabaccheria alla passione per il cabaret: tutto sulla carriera e la vita privata del comico Andrea Pucci.

Chi è Andrea Pucci, comico e cabarettista milanese che ha esordito su La sai l’ultima? ed ha raggiunto il grande successo di pubblico grazie a Colorado. Nel 2021 conduce la nuova edizione de La Pupa e il Secchione e viceversa.

Andrea Pucci chi è

Andrea Baccan, vero nome del comico, attore e cabarettista Andrea Pucci, nasce a Milano il 23 agosto 1965 ed ha origini venete da parte di entrambi i genitori. Durante la giovinezza è costretto a lavorare prima nella tabaccheria di famiglia e poi come gioielliere, ma la sua vera passione è già il cabaret. Decide quindi di iscriversi come concorrente alla trasmissione televisiva La sai l’ultima? nel 1993, per poi diventare ospite fisso fino al 1995 e nuovamente nella stagione 1999-2000. La sua comicità è sempre più apprezzata, con la sua ironia sulla quotidianità e la società contemporanea. In seguito partecipa ad altre trasmissioni di successo: Sotto a chi tocca su Canale 5 nel 1995-1996; Le iene nel 2002 e Quelli che il calcio nel 2003. A quest’ultima trasmissione viene spesso invitato per commentare le partite della sua squadra del cuore, l’Inter.

Il tormentone Pucci scoppia soprattutto grazie al programma televisivo comico Colorado nel 2005. Il cabarettista milanese porta sulla scena soprattutto monologhi che trattano dei suoi problemi con la moglie, coinvolgendo il pubblico e lanciando il tormentone “È cambiato…tutto!”. Nel 2017 ha esordito come conduttore del programma Big Show, varietà comico co-condotto da Katia Follesa e nel 2021 sarà il conduttore della nuova edizione – sostituendo Paolo Ruffini – de La Pupa e il Secchione e Viceversa, affiancato da Francesca Cipriani e Diego Verdegiglio. Ha preso anche parte al programma televisivo dedicato ai cani I love my dog con Rossella Brescia e Gianluca Impastato.

Oltre alla carriera teatrale, comica e televisiva, Andrea Pucci ha anche partecipato ad alcune produzioni cinematografiche. Si tratta di 2061 – Un anno eccezionale di Carlo Vanzina nel 2007; L’allenatore nel pallone 2 con Lino Banfi; I mostri oggi, regia di Enrico Oldoini; Sapore di te sempre diretto da Carlo Vanzina nel 2014 e Non è Natale senza panettone nel 2019.

Vita privata e curiosità

Durante le riprese del reality show La Pupa e il Secchione e viceversa, il comico Andrea Pucci si è affezionato ai concorrenti, tutti ragazzi al di sotto dei 25 anni. Si è definito infatti una sorta di papà per loro e con molti è rimasto in contatto anche dopo la fine delle riprese. Inoltre ha affermato che fino ai 30 anni anche lui si è sentito un pupo, mentre dopo è diventato un secchione.

Riguardo la vita privata del comico e cabarettista, si sa che è fidanzato già da molti anni con la bellissima Priscila Prado. Quest’ultima è brasiliana, ha già due figli e lavora come consulente di stile e di immagine. Anche Pucci ha alle spalle una relazione fallita, dalla quale ha avuto la sua bambina Rachele.

Pucci è stato anche ospite del Grande Fratello VIP 2021 per interrogare i partecipanti con domande sulla cultura generale.