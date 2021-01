Personagggio poliedrico, Diego Verdegiglio è un attore di serie tv e film ma anche saggista di rilievo. Dal 2021 è nel cast del reality show La Pupa e il Secchione e Viceversa.

Diego Verdegiglio chi è

L’attore e saggista Diego Verdegiglio è nato a Pesaro il 16 giugno 1952 ma è calabrese d’adozione, precisamente ha vissuto per molto tempo a Catanzaro.

Per quanto riguarda la sua formazione, Verdegiglio ha frequentato prima la scuola media Mazzini e in seguito l’istituto magistrale De Nobili di Catanzaro. Molto riservato riguardo la sua vita privata, non si sa nulla della sua famiglia né sull’eventuale frequentazione di un’università. Nonostante tutto Verdegiglio è uomo di grande cultura, cosa che ha dimostrato nelle sue numerose pubblicazioni.

Oltre a lavorare come libero imprenditore per varie riviste, Diego Verdegiglio ha infatti scritto una serie di saggi che lo hanno reso una personalità importante nel panorama letterario italiano.

Nel 1998 esordisce con Ecco chi ha ucciso John Kennedy, un saggio-inchiesta sulla morte del presidente americano John Fitzgerald Kennedy di cui Verdegiglio è massimo esperto; a seguire esce nel 2003 La TV di Mussolini, un saggio che approfondisce le sperimentazioni televisive nel Ventennio fascista. Alla conquista dello Spazio del 1999 e Il libro della vagina del 2000 sono due saggi sui costumi sessuali in età primitiva, scritti a quattro mani con Francesco Valitutti e più recentemente è stato pubblicato il libro Io Antonella, amata da Franco scritto con l’attrice e cantante Antonella Lualdi.

La carriera nel mondo dello spettacolo

Anche se da piccolo voleva fare il pilota di aeroplani, Diego Verdegiglio ha subito la grande attrazione della recitazione e del mondo dello spettacolo. Il suo esordio avviene grazie all’amico Umberto Nisticò, che lo ingaggia per mettere in atto uno spettacolo teatrale. È colpo di fulmine per Verdegiglio, che si innamora della recitazione e decide anche di iscriversi alla scuola di recitazione di Panzerella. Inizia per lui l’ascesa nel mondo del cinema e della televisione.

Per quanto riguarda la tv, Verdegiglio è noto in particolare per aver interpretato il ruolo del presidente della Repubblica Francesco Cossiga nella serie televisiva di Canale 5 Aldo Moro – Il presidente del 2008. Altri telefilm degni di nota cui ha preso parte sono: I liceali; Nero Wolfe; Come un delfino assieme a Raoul Bova e Nero a metà, dove ha recitato insieme a Claudio Amendola. Diego Verdegiglio ha recitato anche sul grande schermo, ad esempio nella commedia di Checco Zalone Quo Vado? del 2016 e nel film Cetto c’è, senzadubbiamente del 2019 con Antonio Albanese.

Nel 2021 Verdegiglio vestirà i panni del professore nel reality show di Mediaset La Pupa e il Secchione e Viceversa, affiancando Andrea Pucci e Francesca Cipriani. Il ruolo del professore sarà quello di interrogare i concorrenti attraverso domande e quiz.