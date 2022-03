Il giornalista e scrittore Andrea Pamparana ha raccontato la sua esperienza con il tumore neuroendrocrino del pancreas, lo stesso che ha colpito Fedez.

Andrea Pamparana: il tumore

Anche il giornalista e scrittore Andrea Pamparana è stato colpito da un NET (tumore neuroendocrino del pancreas) e ha voluto raccontare la sua esperienza a seguito di quanto successo a Fedez, che nei giorni scorsi ha annunciato di esser stato operato proprio per questo tipo di tumore.

I due non si conoscono, ma il giornalista – che è testimonial di NET Italy Onlus – ha espresso la sua solidarietà nei confronti del rapper e lo ha lodato per il suo coraggio:

“Ho visto le sue foto, lui abbracciato alla moglie e la ferita sulla pancia, tale e quale alla mia. Ho pensato a quanto fosse importante mostrarsi così, anche per un discorso di sensibilità. Negli ultimi vent’anni la ricerca ha fatto dei passi da gigante, ci sono cure nuove, farmaci e strumenti per la diagnosi.

È vero, il tumore fa più paura di altre malattie ma oggi si può affrontare”, ha dichiarato a Vanity Fair, e ancora: “Quella di Fedez non è un’esibizione ma una condivisione. Lo abbiamo fatto anche noi con il libro A dorso di zebra dove ventotto persone hanno raccontato il loro percorso. Ognuno l’ha affrontato in modo diverso. Perché ogni NET è diverso. Ma la malattia oggi non può più essere qualcosa di cui vergognarsi”.

Fedez: le sue condizioni

Fedez si è mostrato all’indomani del delicato intervento subito all’addome per l’asportazione del tumore. Il rapper è rimasto alcuni giorni all’ospedale San Raffaele e in tanti sono in attesa di sapere quali siano le sue condizioni attuali e soprattutto quando potrà fare finalmente ritorno a casa.