Andrea Di Piero: chi è, carriera, curiosità

Andrea Di Piero, già noto per la sua partecipazione a Il Collegio, sta per sbarcare a Pechino Express.

Andrea Di Piero: biografia e Il Collegio

Quello di Andrea Di Piero è un nome che forse non suona nuova ai telespettatori: difatti, il giovane ragazzo classe 2004, ha preso parte a l’esperienza de Il Collegio guadagnandosi una certa fama tra il pubblico dello show.

Si torna a parlare di lui perché a breve partirà per l’esperienza di Pechino Express: un’avventura, questa volta, decisamente lontana dai banchi di scuola. Ma prima di parlare di questo, conosciamolo meglio.

Andrea Di Piero ha 18 anni ed è originario di Fiuggi, in provincia di Frosinone. Non si conosce la sua data di nascita esatta, ma un tratto distintivo che aiuta a identificarlo subito è senza dubbio l’eleganza, nei modi e nel vestire, tramite cui si è distinto anche nel programma di Rai 2.

Attualmente sta frequentando l’ultimo anno di Liceo Linguistico, dopo di che dovrà tracciare la sua strada verso una delle sue ambizioni: diventare un politico. Nel corso del tempo ha ben chiarito i suoi interessi principali, sui quali possiamo presumere verteranno i suoi studi: storia e politica della Chiesa. Tant’è che Città del Vaticano è quello che lui definisce “il suo posto del cuore”.

Su Rai 2 ha preso parte, come detto, al Collegio durante la quinta edizione del programma che era ambientata nel 1992.

Nel corso dello show della Rai è stato subito chiesto che Andrea Di Piero è uno studente modello e molto educato, tanto da guadagnarsi il titolo di “Miglior studente de Il Collegio” al convitto Regina Margherita di Anagni. Ha saputo conquistare il cuore di tutti i professori, tant’è che proprio uno di loro sarà il suo compagno di viaggio a Pechino Express…

Andrea Di Piero: Pechino Express, curiosità, vita privata

Andrea Di Piero partirà alla volta dell’avventura di Costantino della Gherardesca, Pechino Express, proprio accanto alla ex professoressa de Il Collegio Maria Rosa Petolicchio, che è stata sua insegnante anche se ora ha lasciato il programma. Una bella sfida, non c’è che dire, sebbene pare che i due vadano molto d’accordo. Ma riuscirà la dinamica insegnante/alunno a reggere alle pressioni del gioco? Chissà.

Per quanto riguarda la sua vita privata, dai post e della foto che condivide sembra che al momento sia single. Proprio su Instagram Andrea Di Piero condivide spesso i suoi look più che eleganti: tutte le sue ultime foto lo ritraggono al pari di un lord, sempre con addosso il completo. Sulla piattaforma ha ben 191 mila followers, che senza dubbio lo seguiranno attivamente nel suo viaggio con Pechino Express. Ovviamente Andrea Di Piero ha condiviso la notizia con i fan, con una delle sue didascalie emblematiche, brevi ma di effetto: “Andremo verso terre lontane”, ha infatti scritto condividendo la foto di gruppo del nuovo cast del programma.

Intanto i fan sperano che nel corso dello show Andrea si sbottoni un po’ e racconti qualcosa in più di sé. Al momento sappiamo poco rispetto a quanto riportato, se non che c’è una cosa che davvero il giovane ragazzo non sopporta, per quanto inaspettato possa essere da un ragazzo della sua età: la musica trap!