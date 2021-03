Dalla serie tv Romulus al film Il divin codino, passando per la relazione con Matilda De Angelis: chi è l’attore abruzzese Andrea Arcangeli.

Andrea Arcangeli chi è

L’attore Andrea Arcangeli è nato il 3 agosto 1993 a Pescara. Sin dall’adolescenza dimostra una particolare propensione per l’arte, così dapprima consegue il diploma al liceo artistico della sua città e poi frequenta la scuola di recitazione Spazi Mentali Occupati con un master in recitazione.

Nel 2009 inizia la sua esperienza a teatro, che proseguirà con successo fino al 2014. Nel frattempo, nel 2012 esordisce sul piccolo schermo nella serie tv Benvenuti a tavola – Nord vs Sud e si trasferisce a Roma per studiare Arti e scienze dello spettacolo all’Università La Sapienza. Il 2013 è l’anno in cui recita in una serie più importante ed internazionale: si tratta di Romeo e Giulietta di Riccardo Donna, nella quale lavora con Alessandra Mastronardi e Martin Rivas interpretando il personaggio di Benvolio.

Debutta al cinema nel 2015 con il film di Marco Pontecorvo Tempo instabile con probabili schiarite, nel cui cast ci sono anche Carolina Crescentini e Luca Zingaretti. La sua carriera prosegue a gonfie vele nelle serie tv. Arcangeli entra nel cast delle serie: Fuoriclasse; Il paradiso delle signore; Trust; Aldo Moro – Il professore e recentemente ha lavorato nella serie tv Romulus trasmessa su Sky Atlantic. Anche per quanto riguarda il cinema Andrea Arcangeli ha fatto varie esperienze: è protagonista nel 2021 del film sul calciatore Roberto Baggio, Il divin codino, sulla piattaforma di streaming Netflix.

Vita privata e curiosità

Andrea Arcangeli ha avuto una relazione lunga circa tre anni con la giovane collega attrice Matilda De Angelis. La relazione si è conclusa probabilmente nel 2020 ma non se ne conoscono i motivi. La co-conduttrice della settantunesima edizione del Festival di Sanremo 2021 ha condiviso bei momenti con l’ex fidanzato Andrea, dimostrati dalle foto pubblicate da lui sul profilo Instagram. In comune avevano ovviamente il lavoro e la passione che nutrono per esso.