Una pausa necessaria per il talent show

Il talent show Amici di Maria De Filippi, uno dei programmi più amati della televisione italiana, ha deciso di prendersi una pausa per le festività natalizie. Gli appassionati dovranno attendere con ansia il ritorno delle sfide tra cantanti e ballerini, che hanno reso il programma un vero e proprio cult della domenica pomeriggio. La puntata del 29 dicembre non andrà in onda, segnando un’interruzione che ha già preso avvio dal 22 dicembre, quando il daytime ha chiuso i battenti per dare spazio alle celebrazioni natalizie.

Quando riprenderà la programmazione

La buona notizia è che Amici tornerà in onda il 12 gennaio, quando riprenderà la messa in onda regolare. I fan potranno rivedere i loro beniamini sfidarsi per mantenere il posto nella scuola, ma dovranno pazientare fino all’inizio del nuovo anno. Durante la pausa, il palinsesto di Canale 5 offrirà alternative interessanti, come soap opera e programmi di intrattenimento, per tenere compagnia agli spettatori.

Le novità in arrivo

Il ritorno di Amici non sarà solo un semplice ripristino della programmazione, ma porterà con sé anche nuove emozioni e sorprese. I fan possono aspettarsi un cast rinnovato e sfide ancora più avvincenti. Inoltre, il programma continuerà a mantenere il suo format vincente, con i professori che non mancheranno di creare tensione e intrattenimento, rendendo ogni puntata un evento da non perdere. La prima puntata del pomeridiano, in programma come ogni domenica alle 14, promette di essere ricca di colpi di scena e momenti indimenticabili.

Il palinsesto di Canale 5 durante le festività

Nel frattempo, il 29 dicembre, il pomeriggio di Canale 5 sarà dedicato a soap e dizi turche, con episodi di Beautiful e la prima tv di My Home My Destiny. Questo cambio di programma offre un’opportunità per scoprire nuove storie e personaggi, mentre i fan di Amici attendono il ritorno del loro show preferito. Inoltre, Verissimo, condotto da Silvia Toffanin, offrirà interviste emozionanti e storie coinvolgenti, mantenendo alta l’attenzione del pubblico durante le festività.