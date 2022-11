La puntata di Amici che andrà in onda domenica 13 novembre sarà ricca di colpi di scena. In studio anche l'ex di una concorrente.

Nella giornata di oggi, domenica 13 novembre, andrà in onda una nuova puntata di Amici 22. Ci saranno diversi ospiti in studio, tra cui l’ex fidanzato di un’allieva della scuola.

Amici 22, anticipazioni 13 novembre: gli ospiti

Nella giornata di oggi, domenica 13 novembre, andrà in onda la nona puntata del pomeridiano di Amici, registrata durante la settimana.

Ci saranno molti ospiti in studio, alcuni dei quali chiamati a giudicare gli allievi. Ci sarà Alessandra Amoroso, che presenterà la nuova canzone, Notti blu, e lancerà il suo nuovo tour. Giorgia tornerà in studio per presentare Normale, dopo i complimenti di Zerbi e il successo con il pubblico. Lei ed Emmanuel Lo si scambieranno un bacio. Presenti anche Peppe Vessicchio, Michele Bravi e Stash, che giudicheranno i cantanti e consentiranno al primo in classifica di esibirsi con il suo inedito alla finale di Tu si que vales.

Vincerà Aaron e insieme a lui ci sarà anche Gianmarco, grazie al voto altissimo preso con la sua esibizione, giudicata da Irma De Paola. Tra gli ospiti anche Giulia Pauselli, che giudicherà la gara di improvvisazione. Belen Rodriguez farà una sorpresa a Wax e arriverà anche un messaggio di Irama per Aaron.

Amici 22, anticipazioni 13 novembre: in studio l’ex di un’allieva

Sarà sicuramente una puntata movimentata, grazie anche alle sorprese per i ragazzi e alle sfide che dovranno affrontare gli allievi.

Per la prova di improvvisazione giudicata da Giulia Pauselli entrerà in studio anche Samuele, ballerino di Amici 20 che ha partecipato all’edizione vinta da Giulia Stabile, ora ballerino e coreografa, che ha dimostrato la prova. Ci sarà un momento di imbarazzo perché Samuele è l’ex fidanzato dell’allieva Claudia Bentrovato, che nella casetta ha avuto un flirt con Wax. A guardare la sfida e l’esibizione dell’amico è rimasta in studio anche Giulia Stabile.